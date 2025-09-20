Según el Wall Street Journal, la administración Trump pedirá al Congreso que apruebe la entrega de un enorme arsenal de armas a Israel. Un paquete de más de 6 mil millones de dólares para apoyar el equipamiento militar israelí.

Con nuestro corresponsal en Washington, Vincent Souriau

Como un desafío a Francia, Bélgica o el Reino Unido, que reconocerán el Estado de Palestina en unos días, y a pesar de los ataques israelíes contra Catar hace unos diez días, las autoridades estadounidenses propondrán al Congreso una entrega de 6 mil millones de dólares en armas para Israel.

Según el Wall Street Journal, que revela la información, esta entrega incluirá treinta helicópteros de combate, más de 3 000 vehículos de infantería (vehículos de asalto o de transporte de tropas) y 750 millones de dólares en equipos y repuestos.

Un momento estratégico

Si los parlamentarios estadounidenses aprueban esta entrega, entraría en vigor hasta dentro de dos o tres años. Pero el mensaje es claro y el momento elegido con cuidado: un incondicional apoyo del gobierno de Trump a Israel, incluso en medio de la ofensiva contra la ciudad de Gaza.

En esta etapa, la diplomacia estadounidense busca la aprobación de dos comisiones especializadas, las de asuntos exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes. Y si los responsables de estos dos órganos parlamentarios firman, el texto será notificado al Congreso.

Desde su regreso al poder, Donald Trump ya ha aprobado más de 12 mil millones de dólares en ventas de armas al ejército israelí, y el Departamento de Estado precisó en marzo que la administración estadounidense seguiría empleando todos los medios a su disposición para apoyar la seguridad de Israel.

