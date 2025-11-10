Los senadores estadounidenses alcanzaron el domingo un acuerdo provisional para poner fin al cierre del gobierno federal, que se ha extendido por un récord de 40 días y obligó a paralizar numerosos servicios públicos. El entendimiento prevé dotar de fondos al gobierno federal hasta enero.

Con Cristóbal Vásquez, corresponsal de RFI en Washington

Tras 40 días de cierre de gobierno, el Senado votó a favor de aprobar la resolución continua para financiar al gobierno, al menos hasta principios del próximo año.

Siete senadores demócratas y uno independiente votaron con los republicanos para lograr los 60 votos necesarios.

La propuesta "protegerá a los funcionarios federales contra los despidos injustificados, reincorporará a aquellos que fueron despedidos erróneamente durante el 'shutdown', y garantizará que los funcionarios federales reciban su salario retroactivo", afirmó el senador demócrata Tim Kaine en un comunicado.

El acuerdo, sin embargo, no extiende los subsidios de salud que se terminarán este año haciendo que millones de personas se quedarán sin cobertura básica y que fue el punto principal por el que los demócratas empujaron el cierre de gobierno.

Los demócratas sólo lograron una promesa del líder de la mayoría republicana del senado, John Thune, de que habría un voto a mediados de diciembre para tratar de extender los subsidios. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representante, Mike Johnson, ya dijo en el pasado que él no se comprometía a nada y que él no hacía parte de las negociaciones.

Por su lado, el Senador Bernie Sanders dijo que 15 millones de personas se quedarán sin salud sólo para rebajar los impuestos a los más ricos por un billón de dólares a los billonarios estadounidenses.

Un retorno gradual a la normalidad en los aeropuertos

Debido al impacto del cierre del gobierno en el control del tráfico aéreo, más de 2.700 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados y 10.000 sufrieron retrasos el domingo, según el sitio web FlightAware.

Entre los aeropuertos afectados se encontraban Newark y LaGuardia en Nueva York, el O’Hare en Chicago y el Hartsfield-Jackson en Atlanta.

Desde el viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA), el regulador del transporte aéreo estadounidense, ha estado solicitando a las aerolíneas que reduzcan gradualmente sus vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que trabajan sin paga.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió el domingo que un cierre prolongado del gobierno empeoraría la situación, con la proximidad del Día de Acción de Gracias a finales de mes.

Ese fin de semana también da inicio a la temporada de compras navideñas, de la que dependen muchos minoristas.

El regreso a la normalidad del tráfico aéreo podría tardar días después de que finalice el cierre, ya que la financiación federal, que incluye los salarios, necesita tiempo para reactivarse.

Trump mencionó el estancamiento presupuestario, causado por desacuerdos entre republicanos y demócratas en el Congreso, como una de las razones de la serie de derrotas electorales sufridas por su partido el 4 de noviembre.

