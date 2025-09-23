En Estados Unidos, el programa de entrevistas de Jimmy Kimmel vuelve a emitirse este martes 23 de septiembre por la noche. La cadena ABC lo anunció en un comunicado el lunes. El miércoles pasado suspendió su programa hasta nuevo aviso. El presentador, muy crítico con Donald Trump, sugirió en su monólogo que el presunto asesino del influencer conservador Charlie Kirk podría estar vinculado a al movimiento MAGA. La suspensión del programa, considerada como resultado de la presión del Gobierno, ha suscitado muchas reacciones.

¿Quién cedió primero? El comunicado muy diplomático de la cadena ABC no lo precisa y solo menciona 3conversaciones serias3, informa nuestro corresponsal en Los Ángeles, Loïc Pialat.

¿Es Jimmy Kimmel? El presentador se negó al menos en dos ocasiones la semana pasada a disculparse por sus comentarios, que escandalizaron a una parte de Estados Unidos. ¿O ha sido Disney, propietaria de ABC? El gigante lleva seis días enfrentándose a una fuerte presión popular: manifestaciones de apoyo a Kimmel, cancelaciones de suscripciones a su plataforma de streaming Disney+ o críticas, incluso desde la derecha, por obstaculizar la libertad de expresión. El esperado monólogo inicial de Kimmel debería dar respuestas esta noche.

Programa parcialmente accesible

El miércoles 17 de septiembre, la cadena ABC anunció la suspensión «por tiempo indefinido» del programa “Jimmy Kimmel Live!”, presentado por el famoso provocador y crítico incansable del presidente estadounidense Donald Trump. El presentador había caído en desgracia con Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, que unas horas antes había amenazado públicamente con retirar la licencia a las cadenas que emitieran su programa.

Otra cuestión fundamental: ¿cuántos estadounidenses podrán ver el programa? Dos grupos decidieron dejar de emitirlo en sus cadenas locales tras las declaraciones del cómico el pasado lunes. Uno de ellos, Sinclair, exigió una disculpa pública por parte del presentador y una donación a Turning Point USA, la organización de Charlie Kirk. Ya ha anunciado que “Jimmy Kimmel Live!” será sustituido por otro programa esta noche.

Sin embargo, la suspensión de Jimmy Kimmel ha provocado una gran polémica en Estados Unidos, donde muchos lo han visto como una excusa para deshacerse de uno de los rostros más famosos de la pequeña pantalla, que irritaba notoriamente a Donald Trump. El presidente estadounidense celebró inmediatamente “una gran noticia para Estados Unidos” y pidió que se retirara de la parrilla a otras figuras del sector que mezclan actualidad con entretenimiento, como Jimmy Fallon y Seth Meyers.

