El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el sábado una ley que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración (ICE) ocultar su identidad, con el objetivo de combatir el "miedo y terror" provocado por las redadas en el estado. Estas leyes entrarán en vigor en enero.

A través de un comunicado, la oficina de Gavin Newsom destacó que se trata de la primera ley de EE.UU. que veta a los agentes del ICE enmascarados, y el propio político acompañó su firma de una nota en la que arremete contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

"Estados Unidos no debería ser un país en el que una 'policía secreta' enmascarada agarra a la gente en las calles y la tira en furgonetas sin letreros y se va", dijo Newsom

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Newsom viajó a Los Ángeles para firmar un paquete legislativo que incluye la llamada "Ley contra la Policía Secreta" y otras medidas que limitan el acceso de los agentes de inmigración a las escuelas y hospitales.

Otra de las leyes decreta que los agentes de inmigración y de las fuerzas del orden deberán exponer su nombre o número de placa en el estado de California, y no podrán llevar máscara "excepto si es absolutamente necesario".

Las medidas también implican que los agentes del ICE necesitarán una orden judicial para acceder a las aulas de las escuelas, donde las familias serán notificadas si hay una redada, y a las salas de emergencias del hospital, y además protegen la información de estudiantes y pacientes.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más