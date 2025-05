27/05/2025 · 05:47 AM

El presidente Volodimir Zelenski denunció la “impunidad” de Moscú tras tres noches de masivos ataques aéreos rusos sobre Ucrania. Rusia lanzó 355 drones y nueve misiles de crucero en la noche del 25 al 26 de mayo, la mayor ofensiva rusa con aviones no tripulados desde el comienzo de la guerra, según un portavoz de la fuerza aérea ucraniana. En Kiev, las alarmas sonaron durante seis horas. La capital y su región fueron objeto de un ataque combinado de drones y misiles. Y la población está angustiada.

Las últimas noches han sido agitadas para Andrii y su familia, que viven en un bloque de pisos en las afueras de Kiev. Desde hace tiempo, sólo duermen en colchones en el pasillo, con el telón de fondo de explosiones cada vez más intensas: “En los últimos tres días ha habido más ataques aéreos. Gracias a Dios no nos han alcanzado. Por lo que sé, cada vez les cuesta más derribar los drones, porque se han quedado sin munición antimisiles. En los últimos días, he notado que cada vez más gente se esconde bajo tierra, porque los bombardeos son tan intensos… La gente está preocupada”, explica a RFI.

La preocupación se mezcla con el cansancio y un cierto hastío de esta guerra, cuyo final parece aún muy lejano. Andrii cree que hay que congelar la actual línea del frente, aunque eso signifique ceder las zonas conquistadas por Rusia: “Es hora de que esta matanza termine. No debemos ceder las cuatro regiones a Rusia, pero no podemos recuperar el territorio perdido por la fuerza sin ayuda exterior, sin municiones, sin equipamiento, sin recursos humanos, es imposible”.

Según las autoridades locales, anoche no hubo víctimas en Kiev, pero sí importantes daños materiales. Dieciocho edificios residenciales fueron alcanzados en el oeste de la capital.

Odesa no se libra de los ataques

Los ataques de drones rusos también causaron incendios y destrozos en viviendas de la región de Odessa. David Carbonel, un empresario francés que vive en Odesa desde hace muchos años, explica: “En cuanto a los ataques, parece que están enviando todo lo que tienen a mano. Son noches en las que los ataques duran cuatro, cinco o seis horas. Es muy intenso. Las alarmas no paran de sonar en toda la noche. Amigos militares me dicen que estos drones vuelan mucho más alto. Así que no es fácil interceptarlos. Las ciudades están siendo destruidas poco a poco. Cada vez perdemos más gente.”, explica.

“No se conoce a todo el mundo en una ciudad. Odesa tiene un millón de habitantes. Pero después de un tiempo, empezamos a acercarnos. Hay preocupación y valentía, pero quieres vivir como todo el mundo. Odesa es la ciudad ucraniana líder en humor. Así que es cierto que vamos a bromear. Sí, intentamos vivir, no podemos quedarnos aquí. No vamos a sentarnos en un rincón a lamentarnos. Es verdad que cuando hay ataques y nos dicen que ha muerto tanta gente en tal o cual sitio, es conmovedor, no vamos a estar ahí haciendo bromas, pero después la vida sigue. Intentamos seguir adelante y por eso decimos que los ucranianos son resistentes. Es porque seguimos adelante”, añade.

