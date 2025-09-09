Poco más de un millón de alumnos palestinos regresaron a la escuela el 8 de septiembre en la Cisjordania ocupada. Un regreso que se produce cuando este territorio palestino está asfixiado por la colonización galopante de Israel: puestos de control, asentamientos, muros y alambre de púas rodean el territorio. Mientras varios estados, incluida Francia, se preparan para reconocer el Estado de Palestina, el comienzo del nuevo año escolar se ha convertido en un momento profundamente político.

Con la enviada especial de RFI en Nablus, Amira Souilem

A las 7:30 de la mañana, llegó el momento de comenzar el nuevo año escolar en una escuela secundaria en Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada. Como siempre, el día comienza con el himno nacional palestino, suficiente para despertar los últimos espíritus brumosos.

Con dos trenzas impecables y una gran sonrisa, Lama, de 13 años, canta a todo pulmón. "Cada niño, cada niña de Palestina lucha contra la ocupación con el conocimiento. Es el conocimiento lo que nos permitirá desarrollarnos y liberar Palestina", dice.

Para la ocasión, el gobernador de Nablus, Ghassan Daghlas, vino a asistir al inicio del año escolar. Su discurso rápidamente tomó la apariencia de un mitin político: "Estamos impacientes de ver el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de todo el mundo este mes. No importa el ejército de ocupación, no importa Netanyahu", afirma.

Una ocupación omnipresente

Inmediatamente a la salida de la escuela se encuentra la tumba del profeta José, regularmente asaltada por colonos israelíes. En las alturas, una base militar israelí domina los alrededores. La ocupación se siente incluso en las finanzas del establecimiento.

"Los israelíes cortaron todos nuestros ingresos. Incluso el dinero que viene de fuera. Las transferencias se han detenido, todo está congelado. ¿Cómo se puede esperar que un maestro venga a enseñar cuando no recibe su salario? ¿Cómo puede mantenerse a sí mismo? ", se lamenta un miembro de la dirección.

Ya el año pasado, miles de estudiantes palestinos se vieron privados de clases durante varias semanas debido a las incursiones israelíes en varias localidades de la Cisjordania ocupada.

