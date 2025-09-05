La soga judicial se está apretando en Turquía sobre el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Los arrestos en sus filas se han multiplicado en los últimos meses, y el partido se está preparando para enfrentar una audiencia crucial el 15 de septiembre, que podría llevar a la destitución de toda su dirección. Este 4 de septiembre, el CHP organizó manifestaciones en el país para denunciar lo que describe como un "golpe de Estado judicial".

Con la corresponsal de RFI en Ankara, Anne Andlauer

El partido fundador de la República de Turquía está a punto de celebrar su 102º aniversario, pero lucha por su supervivencia. El CHP, ganador de las elecciones municipales del año pasado, acusa al presidente Recep Tayyip Erdogan de utilizar el poder judicial para desacreditarlo, dividirlo, paralizarlo y, en última instancia, "destruirlo", según Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul encarcelado y candidato del partido para las próximas presidenciales.

"Desde las elecciones municipales de marzo de 2024, el CHP es el partido líder en Turquía. El Gobierno y la alianza gobernante sienten que el poder se les está escapando y están tratando de mantener al CHP bajo presión utilizando la justicia. Es un plan para tratar de destruir el CHP, ¡pero no lo lograrán! ", afirma Gülşah Deniz Atalar, vicepresidenta del partido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Destituyen a los líderes del CHP en Estambul

A principios de esta semana, un tribunal destituyó a la dirección del CHP en Estambul, citando sospechas de fraude en el último congreso.

La dirección nacional del partido, su líder Özgür Özel, podrían sufrir el mismo destino en una audiencia el 15 de septiembre. "Si se da el caso, el CHP luchará contra este nuevo golpe de Estado judicial, como ha estado luchando desde el 19 de marzo contra el golpe que encarceló a nuestro candidato presidencial", agrega Gülşah Deniz Atalar.

El CHP podría entonces intensificar sus manifestaciones, que tienen lugar desde marzo, a un ritmo promedio de dos concentraciones semanales.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más