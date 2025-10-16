El grupo terrorista Hamás ha devuelto los restos mortales de varios rehenes, pero no todos los cuerpos han sido devueltos. Guy Illouz pudo ser repatriado. Este músico de 26 años murió en cautiverio. Había sido secuestrado el 7 de octubre mientras asistía al festival Nova. Herido, falleció en diciembre de 2023. Su familia finalmente recuperó su cuerpo y el funeral se celebró el miércoles 15 de octubre.

Con nuestra enviada especial a Ra’anana, Frédérique Misslin

Banderas israelíes ondean a la entrada del cementerio de Ra’anana. Una multitud silenciosa se agolpa para rendir un último homenaje a Guy Illouz. Entre los asistentes se encuentra Bruno Lelouche, un franco-israelí.

“Así son las cosas. Ya sabes, en Israel pasamos rápidamente de la alegría a la tristeza, porque hace dos días estábamos felices. Estábamos de fiesta y hoy enterramos y lloramos. Así es en Israel”, afirma.

Los padres y madres enlutados por el 7 de octubre han estado unidos durante los últimos dos años. Y siguen estándolo. El hijo de Nira Seroussi fue asesinado en el festival Nova. Se llamaba Almog y era amigo de Guy. La madre, que ya ha pasado por la dura experiencia del entierro, vino a apoyar a Michel Illouz, el padre de Guy, y a decirle que la repatriación de los restos de su hijo le permitiría por fin hacer el duelo.

“Por un lado, sentimos un gran dolor por lo que ha ocurrido, pero, por otro, nos reconforta mucho que por fin esté aquí. Ahora podremos venir a su tumba y rezar por él. Hasta ahora no podíamos hacerlo. Mi hijo Almog y Guy eran muy amigos”. Los dos amigos, Guy y Almog, están ahora enterrados uno al lado del otro.

Este jueves, el ejército israelí anunció que identificó los restos de los rehenes Inbar Hayman y Mohamad al Atrash, entregados la noche anterior por Hamás.

Desde el lunes, bajo un acuerdo de alto el fuego auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamás entregó a Israel 20 rehenes sobrevivientes a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos liberados de cárceles israelíes.

