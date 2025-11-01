La presidenta saliente Samia Suluhu Hassan ganó las elecciones en Tanzania, con el 97,66% de los votos, según los resultados finales anunciados este 1 de noviembre por el presidente de la comisión electoral. El proceso postelectoral estuvo marcado por tres días de violencia, a partir del día de las elecciones de las que la oposición fue excluida. Al menos 800 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones contra el Gobierno, según la oposición.

Con la corresponsal de RFI en Dar es Salaam, Élodie Goulesque

Samia Suluhu Hassan condenó las manifestaciones "firmemente el sábado 1 de noviembre" durante una ceremonia transmitida en vivo por la televisión nacional. "Agradecemos a las fuerzas de seguridad por asegurarse de que la violencia no impidió la votación", agregó la presidenta reelegida, quien habló por primera vez sobre la caótica situación en Tanzania.

"Cualquier resultado resultante es ilegítimo"

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al mismo tiempo, John Kitoka, portavoz de Chadema, el principal partido de la oposición, denunció todo el proceso electoral: "Lo que sucedió simplemente no fue una elección. Por lo tanto, cualquier resultado resultante es ilegítimo".

Con respecto a la puntuación de la presidenta saliente Samia Suluhu Hassan, casi el 98% de los votos y la tasa de participación, el 87%, John Kitoka dijo: "Es imposible. Nadie fue a las urnas, es simplemente ridículo". La oposición, que considera que la comisión electoral no es legítima, pide la intervención de un organismo creíble para supervisar nuevas elecciones.

Movimientos de protesta

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba "muy preocupado" y pidió "evitar una mayor escalada de violencia" en un país que, el sábado por la mañana, permanece aislado. Las conexiones a Internet, de hecho, siguen estando limitadas por las autoridades.

Durante los últimos tres días, ha habido importantes movimientos de protesta en el país, que comenzaron el día de la votación. Algunos manifestantes habían robado urnas de los colegios electorales y se habían filmado dispersando las papeletas.

A pesar de que se postula para un segundo mandato, esta es la primera vez que la presidenta saliente es elegida en las urnas. En 2021, llegó al poder como vicepresidenta tras la muerte del entonces jefe de Estado John Magufuli.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más