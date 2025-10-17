El coronel Michael Randrianirina tomó posesión el jueves 17 de octubre de 2025 como presidente de la Refundación de la República de Madagascar. Es el resultado de varias semanas de manifestaciones de los jóvenes, la Generación Z, a los que se unieron los militares, que finalmente tomaron el poder el martes 14 de octubre. Aunque la destitución del presidente Andry Rajoelina supone una importante victoria para este colectivo, no piensan callarse hasta que se satisfagan sus demandas: agua, electricidad y mejores alojamientos para los estudiantes.

Con nuestra enviada especial a Antananarivo, Liza Fabbian

Vestida con una falda plisada de colegiala y una corbata, Fitia ha venido a dar un paseo por la emblemática plaza del 13 de Mayo, en el corazón de la capital de Madagascar. La joven ha vivido los acontecimientos de las últimas semanas como una liberación. “Hace menos de un mes, era imposible expresarse así, por miedo a ser encarcelado”, afirma. “Y ahora es estupendo poder alzar la voz sin miedo. La juventud siempre ha querido hablar. Y ahora se atreve”, dice entrevistada por RFI.

El impulso de las últimas semanas debe mantenerse, pero ahora es el momento del diálogo, según la joven Tsanta, con la que nos encontramos cerca de la avenida de la Independencia: “En mi opinión, la democracia es el poder del pueblo. Por lo tanto, el pueblo debe permanecer unido, no para presionar a los nuevos dirigentes, sino para intentar ponernos de acuerdo sobre los objetivos y lo que nos queda por hacer”.

“Ahora es cuando realmente se juega la revolución”

Miharisoa Rakotondravelo es uno de los portavoces de la Generación Z. Asegura que son estas voces las que su movimiento quiere seguir amplificando. “Ahora es cuando realmente se juega la revolución, diría yo. Hay que hacer oír que los jóvenes tienen su lugar, mostrar esta sed de justicia, al tiempo que se une al país, porque esa es realmente la base del movimiento”, opina.

Desde hace tres días se están celebrando conversaciones entre el nuevo poder y los representantes de la Generación Z, algunos de los cuales asistirán el viernes a la investidura del presidente de la Refundación de Madagascar.

Solo tres días después de la salida de Andry Rajoelina del país y la toma del poder por parte de su unidad militar en Madagascar, el coronel Michaël Randrianirina será investido este 17 de octubre. El nuevo hombre fuerte de Madagascar, que rechaza el término golpe de Estado, comparecerá ante el Tribunal Constitucional del país.

