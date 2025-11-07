La ciudad de Kiryat Gat está adquiriendo cierta notoriedad. Esta ciudad industrial israelí es el centro de atención desde que se instaló allí el nuevo Centro de Coordinación Militar-Civil (CCMC) para Gaza. Su misión es supervisar la aplicación del alto el fuego en el enclave palestino y preparar la fase de reconstrucción. Los Estados Unidos, que se supone que dirigen este centro de mando internacional, ya han desplegado soldados estadounidenses en la ciudad.

Con nuestra enviada especial a Kyriat Gat, Frédérique Misslin

En el centro comercial de Kiryat Gat, en el sur de Israel, la presencia de soldados estadounidenses en la ciudad es tema de conversación. Pero los que realmente han visto a los militares no son tantos. Yardena Peretz es una de ellos. “Vienen a comer todos los días, a veces solos y otras en grupo. Es bueno para la economía, para toda la ciudad”, comenta.

Ram sabe que la base no está muy lejos de su tienda de electrónica: “Está muy cerca, sí. Debo decir que causó mucho revuelo, sobre todo al principio, cuando llegaron. Pero no hay muchos. Supongo que también trabajan y que no están aquí para hacer turismo”.

Desde hace tres semanas, 200 soldados estadounidenses están presentes en Kiryat Gat. Especialistas en transporte, seguridad o logística, estarán plenamente operativos desde el inicio de la segunda fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump. Mientras tanto, supervisan la aplicación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, situada a menos de 30 kilómetros.

“Muy pronto”

Donald Trump afirmó el jueves que “muy pronto” se desplegará una fuerza internacional en Gaza, un día después de que Estados Unidos anunciara un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a apoyar el plan de paz del presidente estadounidense.

“Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza”, respondió Donald Trump a una pregunta de un periodista sobre el despliegue anunciado de dicha fuerza en el territorio palestino, que se enfrenta a una situación humanitaria aún muy precaria casi un mes después de la entrada en vigor de una tregua entre Israel y Hamás.

“Hay varios países que se han ofrecido voluntarios para intervenir en caso de problemas con Hamás, por ejemplo, o para cualquier otro problema”, añadió durante un intercambio con la prensa al margen de una reunión diplomática en la Casa Blanca con líderes de Asia Central.

