La visita a Israel del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio continúa este lunes, mientras que los ataques israelíes en Doha y sus consecuencias seguirán sin duda siendo el tema central de sus conversaciones con Benjamin Netanyahu.

Con Frédérique Misslin, corresponsal en Jerusalén

Los ataques israelíes de la semana pasada en Doha, dirigidos contra responsables de Hamás, han molestado al presidente estadounidense. Desde entonces, Washington intenta contentar a ambas partes y mantenerse en el centro. De visita en Jerusalén, Marco Rubio rezó el domingo con Benjamin Netanyahu en el Muro de las Lamentaciones y el primer ministro israelí aseguró que los lazos entre el Estado hebreo y Estados Unidos nunca han sido tan fuertes.

Netanyahu, que habló de Rubio como de un "amigo extraordinario" de Israel, afirmó que su visita muestra "la fuerza de la alianza israelo-estadounidense".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Es tan fuerte, tan duradera, como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar", dijo.

Unas horas más tarde, el presidente Trump lanzó esta breve frase: “Israel debe tener cuidado, Catar es un gran aliado de Estados Unidos”.

Nuevas conversaciones previstas

Este lunes están previstas nuevas conversaciones con el Gobierno israelí. El secretario de Estado estadounidense se reunirá con Benjamin Netanyahu a las 10:00 hora local. Ambos darán una conferencia de prensa a primera hora de la tarde y, por coincidencia, estas conversaciones tendrán lugar al mismo tiempo que una cumbre de países árabes en Doha. Catar sigue pidiendo a la comunidad internacional que ponga fin al “doble rasero con Israel”.

El sitio web de noticias Axios también destaca que entre los temas que se tratarán hoy durante la visita de Marco Rubio podría estar la cuestión de la anexión de los territorios palestinos ocupados. En una semana, varios países tienen previsto reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU.

Israel ha advertido que la anexión de Cisjordania podría ser una respuesta a este anuncio. Según el Departamento de Estado, Marco Rubio ha viajado a Israel para garantizarle el apoyo estadounidense antes de esta importante cita.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más