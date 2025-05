27/05/2025 · 06:05 AM

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Padres que piden cerveza sin alcohol para sus hijos: en Irlanda, la escena, observada en varios pubs del país, ha provocado una pequeña polémica. En Irlanda, la ley prohíbe la venta de alcohol a menores. Pero estas normas no se aplican a las alternativas sin alcohol.

Con nuestra corresponsal en Dublín, Clémence Pénard

¿Pueden los menores beber cerveza sin alcohol en los bares? La cuestión se ha planteado en el Parlamento. Desde entonces, se han multiplicado las peticiones de aclaración e incluso de modificación de la legislación.

Para los profesionales del sector, la respuesta es unánime: no se deben servir cervezas sin alcohol a los menores. Una cuestión de principios y de imagen, según Noel Anderson, gerente de un pub de Dublín: “Personalmente, no serviría una cerveza sin alcohol a un niño. Y lo mantengo. Si eres otro cliente y ves a un niño de 12 años bebiendo una pinta, da muy mala impresión”. Porque una vez que la cerveza está en la mesa, es difícil distinguir entre una Guinness auténtica y una versión sin alcohol.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aunque la industria afirma que las cervezas 0% no son aptas para menores de 18 años, en ninguna parte del propio producto lo dice, afirma Sheila Gilheanny, directora de Alcohol Action Ireland. “Para mí, no son simples bebidas sin alcohol. No es lo mismo que hablar de jugo de naranja. Estos productos deberían incluirse en la misma categoría que las bebidas alcohólicas, porque su olor y sabor son muy similares a la versión alcohólica. Y ahí radica el problema de los productos 0%: es una pendiente resbaladiza. Empiezas con eso, y luego piensas, considerándolo todo, ¡vamos a por la versión alcohólica!”, asegura.

Para los jóvenes, es una puerta de entrada al consumo de alcohol. Cabe recordar que en Irlanda aún hoy mueren tres personas al día a causa del alcohol.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más