29/05/2025 · 07:26 AM

Nacido en Corea del Sur alrededor de 2011, el fenómeno de las “áreas libres de niños” se está extendiendo de forma notable, especialmente en España. Esta tendencia, que tiene como objetivo preservar la tranquilidad y la comodidad o responder a las expectativas específicas de los turistas, plantea interrogantes sobre el lugar que ocupan los niños en la sociedad española.

Por François Musseau, corresponsal de RFI en Madrid

España practica de forma notable las áreas prohibidas para niños. Es cierto que no se ven carteles ni anuncios en plena calle. Pero cuando se entra en los sitios web de hoteles, restaurantes y cafeterías, se observa que es cada vez más frecuente. Aunque no se dispone de estadísticas al respecto, el diario El Economista publicó una encuesta en la que se afirmaba que el 8 % de los comercios de este tipo no admitían niños, concretamente menores de 18 años. Se trata de una proporción elevada, a la que se pueden añadir bibliotecas, cines e incluso teatros.

Los niños se han convertido en un estorbo

¿Odia España a los niños? Los sociólogos mencionan dos fenómenos para explicar esta tendencia a excluir a los niños del espacio público. Por un lado, una gran permisividad con los niños. Es muy frecuente verlos jugar y armar jaleo en restaurantes y lugares públicos hasta altas horas de la noche, incluso entre semana.

Por otro lado, y esto no es necesariamente incompatible, el cuidado de los niños es deficiente. Incluso se puede hablar de indiferencia hacia su suerte y sus necesidades, como se pudo observar durante el confinamiento, periodo en el que las personas mayores o los perros recibieron un mejor trato.

Lo que es seguro es que el fenómeno de las zonas prohibidas apareció en 2018 y 2019 en Murcia, y luego en Salamanca, en restaurantes y bares. En particular, en el bar Venus de Vigo, donde un cartel decía que cualquier niño no acompañado por sus padres sería vendido como esclavo. Una broma que desató la polémica.

¿Aumento del individualismo o crisis de la paternidad?

De hecho, hay muchas quejas: los niños son ruidosos, invasivos, molestos. Y una reacción en cadena que comenzó en el restaurante Balicana de Bilbao, que al prohibir la entrada a los niños infringió las normas sobre derechos de admisión y fue denunciado por una asociación de consumidores.

También está el auge de la cadena de hoteles “Adults only”, reservados para adultos. Se trata de una cadena de alto standing dirigida a los visitantes extranjeros. En Granada, Ibiza o Canarias, cada vez se ofrecen más retiros y visitas históricas sin la molestia de los niños. ¡Y tiene éxito! El fenómeno se amplía, al igual que el turismo extranjero, que se ha convertido en uno de los pilares de la economía española.

