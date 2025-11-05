El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de dar un "golpe de Estado" en 2019, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación. Con información de nuestra corresponsal en La Paz, Gabriela Orozco.

"Áñez cumplía su condena por el caso llamado 'golpe de Estado II', dictada en junio de 2022, tras ser acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y tras la renuncia de Evo Morales durante las revueltas del año 2019″, informa nuestra corresponsal en Bolivia, Gabriela Orozco.

"Según el presidente de este Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, en la revisión de la sentencia se encontraron vulneraciones jurídicas, como no haberla procesado a través de un juicio de responsabilidades, como correspondería a una ex presidenta, y también contravenciones a los derechos de los cuales la ex mandataria goza", agrega Orozco.

"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (…) de 10 años", reveló también a la prensa local Saucedo, y agregó que se dispuso su libertad "en el día".

Áñez, de 58 años, no se pronunció desde sus redes sociales, aunque el martes desde la red X señaló: "Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó".

Dijo que sus actos en 2019 los hizo con "la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio".

La decisión del Tribunal de Justicia aún debe ser comunicada a un juez de La Paz, donde la ex jefa de Estado guarda detención.

La política de derecha asumió la presidencia ese año, en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición que acusó a Morales de haber hecho fraude para continuar en el poder hasta 2025.

