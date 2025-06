07/06/2025 · 05:05 AM

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 6 de junio se alcanzó una nueva etapa electoral en Bolivia: el Tribunal Electoral publicó la lista oficial de los candidatos presidenciales. Serán 10 los que participarán en las elecciones de agosto. Pero la semana ha estado marcada sobre todo por los bloqueos de carreteras y las amenazas de los partidarios de Evo Morales, que dicen que no habrá elecciones sin su participación.

Con el corresponsal de RFI en La Paz, Nils Sabin, y AFP

"Qué sentido tiene ir a elecciones si Evo Morales no va a estar en la papeleta de sufragio": al igual que el diputado Héctor Arce, muchos partidarios de Evo Morales se niegan a imaginar una elección presidencial sin el expresidente como candidato. Algunos incluso van mucho más allá, como el diputado Santos Mamani: "Sin Evo, no hay democracia, sin Evo, no hay elecciones en el país".

Amenazas al Tribunal Supremo Electoral

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Durante toda esta semana, los partidarios del expresidente han redoblado su presión para intentar inscribir a su candidato a la presidencia, sin éxito. Bloqueos, manifestaciones, pero también amenazas contra miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre los que alertó la Defensoría del Pueblo: "La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente cualquier acto de amenaza a la integridad de cualquier persona, así como hostigamiento a autoridades del Órgano Electoral y exhorta a los sectores movilizados puedan alinear su accionar a las vías legales y democráticas".

A los miembros del TSE se les ha reforzado la protección policial y ayer publicaron la lista de candidatos presidenciales desde Santa Cruz y no La Paz, donde normalmente se encuentran, también por razones de seguridad. Si bien faltan solo dos meses para las elecciones presidenciales, la campaña electoral promete estar llena de acontecimientos.

Evo Morales, por fuera de la carrera

Habrá pues 10 candidatos a la Presidencia de Bolivia en las elecciones generales del 17 de agosto próximo, informó este viernes el TSE. La gran novedad es que no se permite la candidatura del expresidente Evo Morales, que no pudo registrar su candidatura por el partido "Pan-bol", porque el TSE anuló con anterioridad la personería jurídica de esta agrupación por incumplir la ley.

La lista de candidatos, filtrada en una conferencia de prensa en Santa Cruz, incluye al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien ha cortado lazos con Evo Morales, su mentor político, y con el jefe de Estado, Luis Arce. Está por delante de los otros candidatos de izquierda, el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo (MAS) y la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa (Morena). Eduardo Del Castillo sustituye al presidente Arce por el partido MAS, quien ha renunciado a postularse a la reelección, abrumado por las protestas sociales debido a la profunda crisis económica que atraviesa Bolivia.

El bloque opositor está liderado por el empresario de centroderecha Samuel Doria Medina (Unidad), el expresidente derechista Jorge Quiroga (Libre) y el alcalde derechista de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia). Según una encuesta reciente, Samuel Doria Medina lidera la intención de voto (19,1%), seguido por Jorge Quiroga (18,4%), Andrónico Rodríguez (14,2%) y Reyes Villa (7,9%).

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más