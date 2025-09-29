El Partido de Acción y Solidaridad (PAS), de orientación proeuropea y en el poder en Moldavia, ganó las elecciones legislativas celebradas este domingo, con más del 50% de los sufragios. El Bloque Patriótico, de tendencia prorrusa, obtuvo el 24,26%. Sin grandes celebraciones, pero con alivio, así se vivió la victoria en la sede del PAS.

Igor Grosu, presidente del Parlamento moldavo y líder del Partido de Acción y Solidaridad, se dirigió a los medios tras la victoria electoral, el lunes 29 de septiembre de 2025, en Chisináu.

Más de la mitad del electorado acudió a las urnas para elegir a sus diputados, de acuerdo con los datos oficiales. El PAS se consolidó como primera fuerza política con más del 50% de los votos. Según las proyecciones, podría mantener la mayoría absoluta en el Parlamento con 55 de los 101 escaños, frente a los 63 que tenía en la legislatura saliente.

En segundo lugar quedó el Bloque Patriótico prorruso, con un 24,26%. Uno de sus dirigentes, el expresidente Igor Dodon (2016-2020), se adjudicó la victoria y convocó a una manifestación el lunes en la capital.

La participación alcanzó poco más del 52% en unos comicios en los que los moldavos debían decidir entre profundizar el acercamiento a la Unión Europea o reorientarse hacia Rusia. El PAS logró limitar su retroceso respecto a las legislativas de 2021, cuando había alcanzado el 52,8% frente al 27,2% del Bloque de Socialistas y Comunistas encabezado por Dodon.

"Queremos entrar a la familia europea"

Con la bandera moldava sobre los hombros, Radu, un joven militante, destacó que el triunfo ofrece al país la posibilidad de seguir en la senda europea.

"Junto a nuestra presidenta Maia Sandu, queremos entrar a la familia europea, ser miembros de la Unión Europea, vivir en paz, en democracia, en plena libertad y que Moldavia sea un verdadero país europeo", declaró a nuestra enviada especial en Chisináu, Murielle Paradon.

Para los simpatizantes del PAS, la adhesión a la Unión Europea es un sueño. Vassili, un jubilado, espera sobre todo que ello contribuya al desarrollo económico.

"“Confiamos en que el nuevo gobierno mejore el nivel de vida. Con nuestros socios y la Unión Europea, queremos dar pasos concretos y desarrollarnos poco a poco por el futuro de nuestros hijos y nietos", explicó.

Max, otro votante, celebró que las fuerzas prorrusas no se impusieran en las urnas. "Rusia nos da miedo porque atacó a Ucrania. Civiles, niños, gente inocente muere. Incluso durante nuestras elecciones hubo ataques", lamentó.

La campaña estuvo marcada por denuncias de injerencia rusa. También se reportaron intentos de intimidación durante la jornada electoral, aunque la Comisión Electoral aseguró que no afectaron el desarrollo de la votación.

