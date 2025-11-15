Con nuestro corresponsal en Riad, Joseph Clément

Sin duda, la comunicación se preparó con mucho esmero para anunciar la apertura de Beast Land. Música atronadora en un video publicado 24 horas antes de la apertura en la cuenta de Instagram de James Donalson, más conocido como MrBeast.

Con entradas que oscilan entre los 5 y los 60 euros, los visitantes pueden acceder a dos partes de Beast Land. La primera es clásica, con atracciones y baratijas. La segunda, en el universo típico de los videos de MrBeast. “Hay mucha gente que me dice que quiere salir en mis videos, pero no puedo acoger a millones de participantes. Así que he creado este parque para que puedan venir y experimentar lo que se siente al estar en un video”, declaró el influencer, que no oculta su satisfacción.

Una relación fructífera

MrBeast y Arabia Saudita mantienen una relación fructífera. Es en el reino donde MrBeast graba sus videos, que cuentan con millones de visitas. Además, la apertura del parque Beast Land supone una promoción sin igual para el sitio web YouTube, cuyos videos han alcanzado los 100.000 millones de visualizaciones este mes.

Un público numeroso de espectadores que Arabia Saudita quiere atraer para que visiten el reino. El programa “Visión 2030”, promovido por el príncipe Mohammed Bin Salman, tiene como objetivo reclutar a numerosas estrellas con cuentas en redes sociales con muchos seguidores. Por lo tanto, no es casualidad que MrBeast, durante su visita a Riad, se hiciera una pequeña foto con un tal Cristiano Ronaldo, con 667 millones de seguidores en Instagram, que juega desde 2023 en el club saudita Al-Nasr.

