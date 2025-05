François Bayrou compareció este miércoles ante una comisión parlamentaria que investiga la violencia física y sexual cometida durante décadas en una escuela católica, en medio de acusaciones de que estaba al corriente durante su etapa como ministro de Educación. Reafirmó sus declaraciones anteriores y denunció "campañas" en su contra que solo buscan su "destrucción" .

"Mantengo mi declaración. No tengo ninguna otra información como ministro de Educación (…) y no me he beneficiado de ninguna información privilegiada", reafirmó el primer ministro francés, François Bayrou, a las preguntas de la comisión que investiga los abusos en un establecimiento católico.

Bayrou, estrecho aliado del presidente de centroderecha Emmanuel Macron, es acusado de haber mentido sobre lo que sabía de las agresiones sexuales cometidas en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús de Bétharram, en el suroeste de Francia.

Varios exalumnos interpusieron cerca de 200 denuncias contra el personal religioso y laico del centro por violencia física, agresiones sexuales y violaciones que se habrían cometido durante décadas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Después de un año de investigación, la fiscalía abrió un caso judicial y en febrero inculpó y detuvo a un vigilante del centro.

El caso afecta directamente a Bayrou ya que varios de sus hijos estudiaban en esta reconocida institución católica cerca de Pau, la ciudad de la que sigue siendo alcalde, y su esposa impartía catecismo en el centro.

Bayrou, ministro de Educación Nacional entre 1993 y 1997, también está acusado de haber hablado con un juez sobre la cuestión. Pero el político denunció "campañas" en su contra que solo buscan su "destrucción" y el 11 de febrero, afirmó ante la Asamblea Nacional que nunca "intervengo en un caso judicial.

El líder centrista de 73 años declaró el miércoles que su comparecencia era "muy importante" para "las víctimas".

"Es muy importante para los niños y niñas que fueron víctimas de violencia y, en particular, de violencia sexual durante décadas", aseguró.

"Si mi presencia como objetivo político permitió que estos hechos salieron a la luz, este 'Me Too' de la infancia, entonces habrá sido útil", añadió.

Bayrou, debilitado como primer ministro al no tener una mayoría clara en la Asamblea Nacional, ha perdido popularidad en las encuestas desde que estalló el escándalo.

En 2021, la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) estimó que unos 216.000 menores fueron víctimas de sacerdotes y religiosos en Francia entre 1950 y 2020, cifra que sube a 330.000 si se cuentan a los empleados de instituciones religiosas.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más