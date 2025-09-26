El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que el Kremlin podría convertirse en objetivo militar si Moscú no detiene la invasión lanzada en 2022. Son declaraciones "irresponsables", respondió Moscú.

En una entrevista con Axios, el presidente ucraniano instó a los responsables rusos a localizar sus refugios antiaéreos: "Si no detienen la guerra, los necesitarán de todos modos".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de "irresponsables" estas declaraciones. "El dirigente ucraniano lanza amenazas a diestra y siniestra, lo que parece bastante irresponsable", afirmó en su rueda de prensa diaria.

El presidente Zelenski subrayó que Ucrania no tiene intención de atacar a civiles en territorio ruso. "No somos terroristas", aseguró. Sin embargo, dijo esperar la entrega de armamento estadounidense de mayor alcance para golpear objetivos estratégicos dentro de Rusia. Según el mandatario, Donald Trump le dio su "luz verde" para continuar atacando infraestructuras energéticas rusas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La guerra ha dejado a Rusia controlando cerca del 20% de Ucrania y bombardeando de forma sistemática tanto instalaciones militares como civiles. A inicios de septiembre, un misil ruso alcanzó la sede del gobierno ucraniano en Kiev, situada lejos del frente.

En respuesta, Ucrania ha intensificado el uso de drones contra instalaciones energéticas en territorio ruso, algunos de los cuales han llegado a Moscú y sus alrededores. Los aliados occidentales de Kiev, sin embargo, muestran reservas ante la posibilidad de que Ucrania utilice armas de largo alcance contra Rusia por temor a una escalada.

Consultado sobre la suspensión indefinida de elecciones en Ucrania debido a la guerra, Zelenski dijo a Axios que no busca prolongar su permanencia en el poder más allá del conflicto: "Mi objetivo es terminar la guerra".

El apoyo occidental a la capacidad de Ucrania para atacar en el interior de Rusia ha vacilado. Washington y las capitales europeas temen que Rusia podría responder ampliando sus ataques. Drones y aviones rusos ya han violado repetidas veces el espacio aéreo de países miembros de la OTAN.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más