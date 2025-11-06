La obra de danza de Gerardo Litvak y Margarita Bali, “Juego del Tiempo” fue la ganadora de la décima edición del Premio al Fomento de las Artes que organizan Radio Francia Internacional y Radio Cultura de Buenos Aires, dedicado este año al “Arte total”. El jurado otorgó también dos menciones especiales.

Este 4 de noviembre, en el marco de una recepción realizada en la Embajada de Francia en Argentina que contó con la asistencia de unas 140 personas, se dieron a conocer los laureados de la edición 2025 del Premio Radio Francia Internacional – Radio Cultura al Fomento de las Artes.

Para esta décima edición del Premio que organizan ambas emisoras desde 2015, se decidió celebrar todas las formas de expresión artística bajo el lema “Arte total”. Las obras presentadas tenían que integrar al menos tres de las disciplinas reconocidas en las ediciones anteriores (Artes Escénicas, Artes Visuales, Danza, Performance, Música, Literatura, Fotografía, Cine, Street Art y Creación Digital).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Fue excelente la convocatoria, extendida por segunda vez consecutiva, además de la Argentina, a los países del Cono Sur sudamericano: más de 40 obras se presentaron, de las cuales 37 quedaron preseleccionadas por el jurado, presidido por María Victoria Alcaraz, directora de Cooperación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exdirectora general del Teatro Colón, e integrado por: Alicia de Arteaga, periodista cultural especializada en Artes Visuales; Myriam Nana Henne-Adda, actriz, cantante y compositora; Leandro Frizzera, muralista y escenógrafo; Andrés Gribnicow, director general de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y exdirector de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación, Marino Santa María, artista plástico y docente; Pablo De Vita, periodista cultural y crítico de cine; así como Mario Terzano, presidente de Radio Cultura; y Juan Luis Buchet, representante de RFI en tanto que ex corresponsal de la emisora en Argentina (ambos miembros permanentes del Jurado en representación de los dos medios asociados).

La votación final consagró con el Gran Premio a “Juego del tiempo”, obra de danza dirigida por Gerardo Litvak con coreografía e interpretación de Margarita Bali. La obra ganadora será recompensada con un viaje a Francia, con estancia de tres noches en París, y la organización de una agenda de interés.

El jurado decidió también otorgar dos Menciones de Honor: a “No Manei”, una instalación performática de Gonzalo Córdoba Estévez, Jimena del Pozo Peñalva y Nora Lozano, y a “Arauta de la resiliencia”, collage fotográfico de Mateus Mossmann.

La premiación fue precedida por discursos del encargado de negocios de la embajada francesa, Tomas Napolitano, Pompeyo Pino, director de distribución radio Américas de France Médias Monde (FMM), grupo al que pertenece RFI, Mario Terzano, Pablo De Vita y Juan Luis Buchet, oradores que resaltaron la contribución del Premio a la promoción del arte argentino y a los ya intensos vínculos culturales entre Argentina y Francia.

Luego de que María Victoria Alcaraz anunciara los laureados, éstos recibieron sus diplomas en una emotiva ceremonia en la que se brindó por los próximos diez años del Premio. El lema de la edición 2026 será develado a principios del año que viene.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más