El parisino museo del Louvre ha cerrado al público este domingo por un robo según ha anunciado en la red social X la ministra de la Cultura, Rachida Dati. Durante toda la jornada se están realizando inspecciones dentro de la institución cultural. En el asalto, a las 9.30 de la mañana de este domingo, no se han producido heridos, aunque los delincuentes rompieron ventanas y vitrinas para acceder a la galería Apolo.

Según las primeras investigaciones, los ladrones habrían actuado antes de que el museo abriera al público este domingo aprovechando las obras de renovación y entrando por la fachada que da al río Sena gracias a un montacargas exterior.

Fuentes del diario Le Parisien afirman que habrían sustraído 9 joyas de la colección de Napoleón y Josefina de "un valor incalculable". Según el diario Le Parisien, los delincuentes, encapuchados, llegaron en dos scooters de alta cilindrada. Accedieron al edificio desde la fachada del Sena, donde se estaban realizando obras de renovación. Las fuentes policiales confirman que utilizaron un montacargas para acceder directamente a la sala objetivo, en la Galería Apolo. Tras romper las ventanas con una sierra accedieron a la sala donde se exponen las joyas, la de Napoleón y la de los Soberanos Franceses. Los ladrones robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz: un collar, un broche, una tiara y más piezas.

Una de las nueve piezas habria sido hallada rota tras la huída. Se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo ha sido encontrada en las inmediaciones, según ha confirmado la ministra de la Cultura que destacó que la operación fue rápida y apenas duró 4 minutos.

En declaraciones a France Inter, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha hablado de un “robo importante”, de “joyas de un valor inestimable”. Este confirmó que fue necesario evacuar a todos los visitantes “para poder preservar las pruebas y el rastro y que los investigadores pudieran trabajar con tranquilidad”.

