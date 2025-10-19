Según las primeras investigaciones, los ladrones habrían actuado antes de que el museo abriera al público este domingo aprovechando las obras de renovación. Fuentes del diario Le Parisien afirman que habrían sustraído joyas de Napoleón.
El parisino museo del Louvre ha cerrado al público este domingo por un robo según ha anunciado en la red social X la ministra de la Cultura, Rachida Dati.
Durante toda la jornada se están realizando inspecciones dentro de la institución cultural.
Según las primeras investigaciones, los ladrones habrían actuado antes de que el museo abriera al público este domingo aprovechando las obras de renovación y entrando por la fachada que da al río Sena gracias a un montacargas exterior.
Fuentes del diario Le Parisien afirman que habrían sustraído joyas de Napoleón aunque aún no se ha anunciado oficialmente cuáles en concreto.
