Reina en Francia una impresión de naufragio político anunciado, el del primer ministro François Bayrou, quien convocó un voto de confianza para el próximo lunes 8 de septiembre. En una Asamblea Nacional altamente fragmentada, practicamente todos los partidos de oposición ya han anticipado que le bajarán el pulgar tras su iniciativa de imponer un multimillonario recorte presupuestario, "indispensable" según el Ejecutivo (y apoyado por el presidente Macron) para sanear las cuentas del Estado. En este video te lo explicamos.
