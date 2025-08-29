Las figuras Labubu, unos pequeños monstruos sonrientes, generaron ingresos récord para el minorista chino Pop Mart en el primer semestre de 2025. Las Labubu ya representan un tercio de las ventas de Pop Mart. En el extranjero, el crecimiento es espectacular: +1100 % en América, +730 % en Europa. El gigante chino de los juguetes acaba de lanzar una nueva colección en versión mini, para deleite de los fans.

Los muñecos Labubu, esos excéntricos duendes con grandes dientes, se han convertido en accesorios de moda, tanto en China como en el resto del mundo. La versión mini de los Labubu, del tamaño de la palma de la mano, ya hace felices a los jóvenes chinos, que acudieron a comprarlos nada más abrir las tiendas el viernes 29 de agosto.

“Lo compré en una venta flash en línea”, explica este hombre. “Los ponen a la venta todas las noches a las 22:00. Siempre he sido fan de los productos de moda. La popularidad había disminuido, pero en cuanto sacan nuevos modelos, vuelve el entusiasmo. Es una tendencia que va a durar y con un verdadero potencial de reventa”.

Un entusiasmo que impulsa los resultados: la facturación se ha más que triplicado en el primer semestre. Estas figuras se producen en cantidades limitadas y en una tienda de Pekín la cola para recogerlas no deja de crecer: “Hoy ya se han agotado: el jueves se vendieron en pocos minutos”, explica un vendedor.

Pero no todo el mundo está convencido: “¡Me enfurece! Las compro para el cumpleaños de una amiga, pero a mí me parecen horriblemente feas. Están demasiado mediatizadas, no pueden durar”, nos explica una compradora.

Una “referencia” de la cultura pop china

Se les adore o se les odie, en China los Labubu se consideran la prueba de que una marca local puede internacionalizarse, según explica nuestra corresponsal en Pekín, Cléa Broadhurst.

Los Labubu tienen tanto éxito en China que estos muñecos han aparecido incluso en algunos discursos de los responsables del Partido Comunista en el poder. El mes pasado, el ministro de Comercio, Wang Wentao, citó estas muñecas como ejemplos de “nuevas tendencias, modas y estilos” susceptibles de estimular la economía china, que se desaceleró desde la pandemia. Por ello, los medios de comunicación estatales las convierten en una “referencia” de la cultura pop china.

El gigante de los juguetes Pop Mart tiene previsto abrir tres nuevas tiendas por semana, más de sesenta de ellas en Estados Unidos, de aquí a finales de año.

