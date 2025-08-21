Un ciudadano francés, identificado como Camilo Castro, lleva cerca de dos meses detenido en Venezuela "sin motivo y sin que se respeten sus derechos consulares", denunció su familia en Francia. "Camilo está en un agujero negro. Esto es una prueba terrible para cualquier familia", declaró su padrastro, Yves Gilbert.

"Las averiguaciones que hemos realizado indican que Camilo está detenido por las autoridades venezolanas, sin motivo y sin que se respeten sus derechos consulares, al igual que decenas de otros extranjeros", lamentan sus allegados en un comunicado obtenido por la agencia AFP, que confirma una información del periódico Libération.

Castro se encuentra en un pabellón especial destinado a extranjeros y comparte una pequeña celda con otro prisionero. Tiene acceso a atención médica y, según su familia, parece estar recibiendo alimentación adecuada. Ni siquiera ha recibido visitas consulares. La Cruz Roja Internacional mantiene contacto con la familia, pero enfrenta enormes dificultades para ingresar a esa cárcel. Los detenidos están completamente aislados.

"Camilo está en un agujero negro, tomado como rehén. Es una prueba terrible para cualquier familia", dijo su padrastro, Yves Gilbert, a la radio pública France Info. Gilbert añadió que hay otros extranjeros en la misma situación y espera que su hijastro recupere la libertad lo antes posible.

El ministerio francés de Exteriores indicó que "sigue con atención la situación del señor Camilo Castro, en contacto con sus allegados", y matizó que más allá de esto "no comentamos las situaciones individuales que afectan a nuestros compatriotas".

Poco informado sobre la situación política en Venezuela

Castro, un profesor de yoga que cumplirá 41 años el 27 de agosto, desapareció el 26 de junio en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia, donde reside. Había acudido allí para renovar su visado de residencia colombiano, que había caducado, explicó la familia.

"Poco informado sobre la situación política en Venezuela desde las elecciones del verano de 2024, se dirigió al puesto fronterizo venezolano. Desde allí, envió varios mensajes a sus familiares, uno de ellos sugiriendo que podría ser devuelto a Colombia. Desde ese mensaje, no ha dado señales de vida", añadió.

Según sus allegados, Castro "está detenido por las autoridades venezolanas" y "sigue sin ser localizado oficialmente en las cárceles de Venezuela".

El 19 de julio el franco-estadounidense Lucas Hunter, detenido a principios de enero también en la frontera entre Colombia y Venezuela por agentes venezolanos, fue liberado en el marco de un acuerdo de entrega de prisioneros entre Caracas y Washington.

En un informe publicado a mediados del mes pasado, Amnistía Internacional denunció una política de "desapariciones forzadas" llevada a cabo desde la reelección del presidente Nicolás Maduro contra opositores y ciudadanos extranjeros. "Las autoridades venezolanas parecen estar utilizando esta práctica para justificar sus narrativas sobre 'conspiraciones extranjeras' y como moneda de cambio en las negociaciones con otros países", denunció la ONG.

