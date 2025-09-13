Con motivo de su primer viaje a Francia desde su nombramiento en Matignon, el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, prometió construir una red de casas "France Santé" (Francia Salud) para 2027 con el fin de ofrecer a cada francés una gama de cuidados a unos 30 minutos de casa.

Apenas cuatro días después de su nombramiento en Matignon, el nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, cercano al presidente Emmanuel Macron, visitó este sábado la ciudad de Mâcon, en el departamento de Sâone-et-Loire, en el centro-este de Francia.

Una visita en la que anunció esperar que en 2027 se abran 5.000 casas "France Santé" (Francia Salud), con la idea de ofrecer a cada francés una gama de cuidados a unos 30 minutos de casa para paliar la falta de médicos y hospitales. Sin decir cuánto costaría esta medida, afirmó querer que este proyecto sea "una gran prioridad nacional".

A la espera de un gobierno

Sébastien Lecornu abandonó así por unas horas las consultas que está llevando a cabo activamente en París para formar gobierno y tratar de construir un presupuesto para 2026 que pueda ser adoptado por la Asamblea Nacional. No quiso comentar la rebaja de la calificación de la deuda francesa por parte de la agencia Fitch.

Para el flamante primer ministro, este viaje es una oportunidad para convencer a la opinión pública, así como a las fuerzas políticas, de los méritos de su método, es decir, encontrar un terreno común, en particular en el presupuesto, que le permita gobernar sin mayoría parlamentaria.

Y mientras varias voces políticas siguen pidiendo la renuncia de Emmanuel Macron, Lecornu ya ha tenido que enfrentarse al enojo del pueblo este 10 de septiembre, antes de otro día de protesta convocado por los sindicatos, el próximo 18 de septiembre.

