El Tesoro estadounidense dijo que estaba "listo para hacer lo que sea necesario" para apoyar a la economía argentina y sacarla de la agitación financiera que la ha sacudido en las últimas semanas. Un rescate que atestigua una vez más las afinidades entre Donald Trump y Javier Milei, que se reúnen en Nueva York este 23 de septiembre.

Con Theo Conscience, corresponsal de RFI en Buenos Aires

Fue un aliviado y agradecido Javier Milei quien voló a Estados Unidos el lunes por la noche. Más temprano en el día, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había asegurado que todas las opciones estaban sobre la mesa para ayudar a Argentina a estabilizar su economía.

Milei quiere tranquilizar a los mercados

Estados Unidos "está listo para hacer lo que sea necesario" para apoyar a Argentina, dijo el lunes el secretario estadounidense en X. "Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de intercambio, compras directas de monedas extranjeras y adquisiciones de deuda gubernamental en dólares estadounidenses", dijo Bessent.

Argentina "es un importante aliado sistémico de Estados Unidos en América Latina" y Washington sigue convencido de que el apoyo de Javier Milei "a la disciplina presupuestaria y las reformas que favorecen el crecimiento es necesario para romper con la larga historia de declive de Argentina", prosiguió. Unas horas más tarde, las acciones y los bonos argentinos terminaron en verde por primera vez después de una semana en caída libre.

Debilitado por una serie de reveses electorales y legislativos, el presidente argentino llevaba varios días tratando de tranquilizar a los mercados financieros y frenar la caída del peso. Finalmente tuvo que apoyarse en su homólogo y aliado estadounidense Donald Trump, a quien agradeció "su apoyo incondicional al pueblo argentino".

Espectro del incumplimiento de pago

Menos de seis meses después de pedir prestados millones de dólares al FMI, Javier Milei se reúne este martes con Donald Trump con la esperanza de ratificar un préstamo directo del Tesoro de Estados Unidos. El objetivo es cubrir los vencimientos de corto plazo de la deuda argentina, eliminar el fantasma del incumplimiento de pago y restaurar la calma en los mercados financieros a un mes de las elecciones legislativas de medio término.

Estados Unidos apoyó un acuerdo que Argentina alcanzó en abril con el FMI para un préstamo de 20.000 millones de dólares, con 12.000 millones de dólares adicionales del Banco Mundial y 10.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Bajo el efecto de una drástica austeridad fiscal y grandes recortes en el gasto público, el presidente argentino, elegido en diciembre de 2023 con la ambición de reactivar la economía de su país, ha logrado frenar la inflación crónica, que superó el 200% en un año, en el 33,6%.

