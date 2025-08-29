Israel anunció este viernes que recuperó en la Franja de Gaza los cuerpos de dos rehenes fallecidos desde el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 y los trajo de vuelta al país. Uno de los restos pertenece a Ilan Weiss, de 55 años y residente del kibutz Beeri, al este de Gaza. Fue asesinado en el ataque del movimiento terrorista palestino a Israel.

"Las FDI (ejército israelí) recuperaron el cuerpo de Ilan Weiss y los restos de otro rehén cuya identidad aún no se ha revelado, durante una operación militar en la Franja de Gaza", confirmaron las fuerzas armadas en un comunicado.

Ilan Weiss, habitante del Kibbutz Be´eri que tenía 56 años al ser asesinado por terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023.

La operación militar de rescate logró traer a Israel también los restos de otro secuestrado, cuyo nombre aún no se ha revelado, y que actualmente se encuentra en proceso de identificación en el Instituto de Medicina Forense.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Un portavoz de la comunidad agrícola Beeri dijo que sus miembros "piden abrazar y fortalecer a toda la familia, y esperan que encuentren consuelo en este momento difícil y complejo, ya que Ilan será enterrado en esa tierra que tanto amó y por la que cayó defendiéndola".

El comunicado indicó que el kibutz "pide no poner en peligro a los soldados en el rescate de las personas secuestradas y exige que el resto de los secuestrados, sean devueltos como parte de un acuerdo". Su esposa y su hija, que habían sido secuestradas ese mismo día, fueron dejadas en libertad en el marco de un acuerdo, después de cincuenta días de cautiverio.

La sede de las familias de los secuestrados declaró que la devolución del cuerpo de Ilan constituye el cumplimiento del deber fundamental del Estado de Israel para con sus ciudadanos.

Mientras tanto, las tropas israelíes continúan casa por casa la conquista de la ciudad de Gaza y el gobierno de Benjamin Netanyahu aún no dio su respuesta al acuerdo de cese de fuego.

Netanyahu, expresó sus condolencias a las familias de los dos cautivos fallecidos y reiteró que "la campaña para traer a todos los rehenes continúa".

De las 251 personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2023, 47 permanecen en la Franja de Gaza y se cree que una veintena siguen aún vivas.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más