Pese a un ataque ruso sin precedentes contra Ucrania el fin de semana, Moscú y Kiev lograron concretar un nuevo intercambio de prisioneros. Desde Kiev, nuestra corresponsal Catalina Gómez recogió los testimonios de familiares de soldados ucranianos que han regresado de cárceles rusas, en algunos casos hace ya 30 meses. Las secuelas psicológicas del cautiverio hacen que el regreso a una vida normal sea casi imposible.

Svetlana ha descargado una gran bolsa con camisetas negras que piden la libertad de los prisioneros de guerra, en una esquina del Maidán de Kiev. Hoy se celebra el Día de los marines ucranianos.

“Represento a la organización pública ‘Médicos Militares de Ucrania’. Nuestra organización apoya a las familias de médicos capturados, tanto civiles como militares. Rusia no reconoce que los médicos, sean civiles o militares, no pueden ser tomados como prisioneros”, afirma.

Svetlana es una de las miles de mujeres en Ucrania que lucha por la liberación de los prisioneros de guerra. Tocó muchas puertas para lograr la liberación de su marido, quien regresó en julio de 2024, pero se encontró con la triste sorpresa de que la guerra lo había cambiado para siempre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Lo más duro es la falta de comprensión. Desafortunadamente, esos 29 meses que pasó en cautiverio tuvieron un impacto muy negativo en su estado emocional. Y, por supuesto, también en nosotras, las esposas. Porque, ante todo, se trata del estado emocional y, por desgracia, de la salud mental. Todas estas experiencias no pasaron sin dejar huella”, explica.

En el grupo de Svetlana se encuentra Anatoly, también médico, quien fue prisionero de guerra durante 32 meses. Ha llegado junto con su esposa, Ludmyla. Él asegura que lo que mantiene vivos a los prisioneros y les ayuda a soportar la tortura es la ilusión de reencontrarse con sus esposas e hijos.

“Ellos (mi familia) hicieron muchísimo. Y, sinceramente, si estoy vivo, si no me he derrumbado moralmente, ha sido gracias a ellos. Lo he logrado porque ellos están en este mundo, porque tengo a alguien por quien vivir, alguien a quien aferrarme”, sostiene.

A pesar de la alegría de los reencuentros tras un intercambio de prisioneros, cada una de estas familias sabe que el regreso no es fácil. La mayoría de quienes retornan aseguran haber vivido un infierno. Muchos pensaron incluso en la muerte, y por eso adaptarse no es sencillo. Ni para ellos ni para sus familias.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más