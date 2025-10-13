En Estados Unidos, la parálisis presupuestaria que comenzó el 1 de octubre entra en su tercera semana y no parece vislumbrarse ninguna salida. Los demócratas siguen reclamando la ampliación de las subvenciones de Obamacare y los republicanos no ceden. Ahora que los primeros empleados federales han recibido sus cartas de despido, los efectos de esta parálisis comenzarán a sentirse en todo el país.

Con nuestra corresponsal en Nueva York, Loubna Anaki

Desde el domingo 12 de octubre, los visitantes que tenían previsto pasar el día en los museos gratuitos de Washington se encontraron con las instituciones cerradas. Los museos ya no tienen dinero para funcionar, como consecuencia del bloqueo presupuestario que paraliza al Gobierno de Estados Unidos desde el 1 de octubre.

Y esto es solo el principio. Esta semana, otros museos, zoológicos y parques nacionales que dependen financieramente del Gobierno cerrarán total o parcialmente sus puertas debido al “shutdown”.

Despidos de funcionarios

Tras los primeros despidos de funcionarios la semana pasada, podrían producirse otros. Donald Trump ha advertido de que habrá muchos. Los que no sean despedidos tendrán que seguir trabajando sin sueldo hasta que se resuelva el “shutdown”. Habrá que estar especialmente atentos a los aeropuertos, donde los controladores aéreos ya trabajan al límite de su capacidad y donde ya se han registrado retrasos en los últimos días.

El miércoles 15 de octubre, los militares deben recibir su salario. Tras varios días de especulaciones, el propio Donald Trump ha prometido encontrar los fondos necesarios para que no se vean afectados por el “shutdown”. El presidente no quiere enemistarse con los militares.

Pero, más allá de los funcionarios, miles de estadounidenses están empezando a sentir los efectos de esta crisis, ya que se han suspendido numerosos programas y servicios. Y, por el momento, demócratas y republicanos parecen estar lejos de alcanzar un acuerdo.

