Capturados en el frente ucraniano en enero, dos soldados norcoreanos han expresado su deseo de no regresar a su país y solicitan asilo en Seúl. Una solicitud que Corea del Sur desea estudiar.

Los soldados norcoreanos Baek y Ri han prestado declaración desde su celda de prisioneros de guerra, cerca de Kiev. Interrogados en el marco de un documental realizado por un antiguo refugiado norcoreano que vive en Corea del Sur, los dos militares han rogado a Seúl que los acepte como solicitantes de asilo, según informa nuestro corresponsal en Seúl, Célio Fioretti.

Según el director del documental, los dos soldados norcoreanos desean vivir y formar una familia en el Sur, ya que, según ellos, su regreso a Corea del Norte equivaldría a una sentencia de muerte. Según la inteligencia surcoreana, los militares de Pyongyang tienen órdenes de suicidarse para evitar ser capturados.

El video de esta entrevista aún no es público, pero debería salir en las próximas semanas, según Jang Se-yul, director de Gyeore-eol Nation United, un grupo de ayuda a los desertores que ha coorganizado la entrevista. Las fotos transmitidas por su organización muestran a uno de los detenidos leyendo cartas de compatriotas que ahora viven en el sur.

Corea del Sur, que reconoce a los ciudadanos norcoreanos como ciudadanos surcoreanos de pleno derecho, ha confirmado la recepción de su solicitud. Sin embargo, Seúl está a la espera de más confirmaciones en colaboración con el Gobierno ucraniano debido a su condición de prisioneros de guerra.

Estos dos militares son los únicos norcoreanos capturados de los 15.000 hombres desplegados en el frente por Corea del Norte desde el otoño de 2024, principalmente en la región de Kursk, para apoyar el esfuerzo bélico de Moscú contra Kiev.

