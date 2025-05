26/05/2025 · 10:47 AM

El lunes 26 de mayo, los tribunales alemanes condenaron a cuatro ex dirigentes del fabricante de automóviles Volkswagen a penas de hasta cuatro años y medio de cárcel, según informa la agencia Bloomberg. Las sentencias llegan diez años después de las revelaciones del “dieselgate”.

Con Nathalie Versieux, corresponsal de RFI en Berlín

Tras cuatro años de juicio, dos de ellos, identificados únicamente por sus iniciales por el tribunal de Brunswick, fueron condenados a penas de prisión. Cuatro años y medio para Jens H. y dos años y siete meses para Hanno J. Otros dos fueron condenados a penas de prisión en suspenso. Heinz-Jakob Neusser, el más veterano de los cuatro y antiguo jefe de desarrollo técnico de Volkswagen, recibió una sentencia en suspenso de un año y tres meses, mientras que Thorsten D. recibió una sentencia en suspenso de un año y diez meses.

Todos ellos podrán apelar la decisión, que es el resultado de un juicio que comenzó en septiembre de 2021. Los cuatro condenados de Brunswick fueron acusados de “fraude en banda organizada” en relación con el escándalo mundial que estalló en septiembre de 2015, cuando Volkswagen admitió haber manipulado millones de vehículos diésel para hacer trampas en las pruebas de emisiones.

“Las autoridades responsables de certificar los coches no fueron informadas de que las emisiones eran mucho más altas en condiciones reales”, dijo el presidente del tribunal, Christian Schütz, al anunciar el veredicto. “Está claro que esto no se ajustaba a la ley”, añadió. Los cuatro hombres se unen al ex consejero delegado de Audi, Rupert Stadler, el primero en ser condenado en este caso en junio de 2023 a una pena de prisión suspendida y una multa de 1,1 millones de euros.

Un escándalo que salió a la luz hace diez años

Según la acusación, el jefe de desarrollo de Volkswagen y tres responsables del departamento de motores diésel habían engañado deliberadamente a clientes y directivos para ocultar los malos resultados medioambientales de sus modelos.

El escándalo fue destapado por las autoridades estadounidenses en 2015. Descubrieron que los motores del fabricante alemán emitían mucho más CO2 en carretera que durante las pruebas a las que se someten todos los modelos en Estados Unidos. El grupo había instalado en sus coches un software capaz de reconocer cuando el vehículo estaba siendo sometido a pruebas. La revelación provocó un escándalo en su momento.

Apenas cinco años después, se inició un primer juicio en Alemania, en plena crisis sanitaria. Pero incluso 10 años después, todavía hoy no se sabe mucho más. El proceso fue bastante frustrante para los clientes engañados.

