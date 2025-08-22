El gerente de un parque de actividades de ocio en el sur de los Pirineos Orientales fue detenido por “discriminación por motivos religiosos” tras negar el acceso a un grupo de 150 jóvenes turistas israelíes el jueves, según informó la fiscalía de Perpiñán.

El gerente del centro , situado en Porté-Puymorens, en el sur del departamento de los Pirineos Orientales, “indicó a sus interlocutores que denegaba el acceso a su establecimiento por “convicciones personales”, según informó la fiscalía.

El grupo de 150 turistas israelíes, todos menores de edad, de entre 8 y 16 años, que estaban de vacaciones en España, fue rechazado “a pesar de que la reserva se había hecho con mucha antelación”.

Sin antecedentes penales y “sin ser objeto de malas referencias»” el gerente, de 52 años, fue detenido por “discriminación por motivos religiosos en el marco de la oferta o la prestación de un bien o servicio”, según informó la fiscalía, que recordó que este delito “se castiga con una pena máxima de tres años de prisión”.

“El grupo de turistas israelíes «modificó su itinerario y se desplazó, a bordo de tres autobuses, a otro lugar de Francia, cuya seguridad está garantizada por la gendarmería, sin que se haya producido ningún incidente hasta el momento”, precisó la fiscalía a la AFP el jueves al final de la jornada.

El caso ha quedado a cargo de la brigada de investigación del municipio de Prades.

