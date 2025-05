Se habla mucho de la contaminación de los océanos por microplásticos, pero mucho menos, o nada, de la contaminación por plásticos de las tierras agrícolas. Por ello, los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de Francia han pedido al Instituto de Investigación Agronómica (INRAE), por sus siglas en francés) y al Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) que dirijan una evaluación científica colectiva de los plásticos utilizados en la agricultura y la alimentación.

Por Igor Strauss

¿Qué efectos tienen los plásticos utilizados en la agricultura y la alimentación sobre la salud humana y el medio ambiente? Para averiguarlo, 30 investigadores europeos examinaron 4.500 estudios científicos a lo largo de dos años y medio, y ahora han presentado sus conclusiones. Muriel Mercier Bonin, directora de investigación del INRAE, advierte: “¡La contaminación del suelo por microplásticos sería mayor que la de los océanos!”.

A partir de los años 50, los plásticos se generalizaron en los sistemas agrícolas y alimentarios por sus propiedades y su bajo coste. Hoy en día, el 20% de los plásticos que se consumen en Francia se utilizan en el sector agrícola. Pero nuestra dependencia de los plásticos ha sido hábilmente orquestada. Baptiste Monsaingeon, sociólogo y piloto científico del CNRS, explica: “Tenemos mucha información sobre la forma en que la industria petroquímica ha contribuido a popularizar los plásticos y ha convertido esta cultura de usar y tirar y el consumo masivo en elementos de modernidad. Nos viene a la memoria esta imagen de la revista Life de los años 50, en la que vemos a una familia estadounidense lanzando al cielo vajillas descartables, con el subtítulo: “El ama de casa estadounidense puede estar contenta porque, gracias a esta vajilla desechable, tendrá más tiempo para cuidar de sus hijos”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Todos los tipos de suelo están contaminados por microplásticos

Las tasas oscilan entre 100 y 10.000 partículas de microplásticos por kilo de suelo en el primer metro de profundidad. Se trata de una cantidad considerable, y los suelos agrícolas se ven especialmente afectados. Y el problema es que, al descomponerse, los plásticos se convierten en una fuente directa de contaminación para los ecosistemas, con repercusiones en la salud humana y animal. “En general, los alimentos van a estar contaminados, y nosotros, como seres humanos, también. Y hay efectos en el funcionamiento biológico tras la exposición a estos microplásticos”. Muriel Mercier Bonin, Directora de Investigación del INRAE.

¿Es el reciclaje la solución?

Hasta ahora, las estrategias de gestión de los plásticos se han centrado en el reciclaje. Pero está claro que esto no basta. En primer lugar, el reciclaje refuerza la idea de que consumir plástico sigue siendo aceptable, lo que constituye un obstáculo para cambiar de comportamiento. Pero, sobre todo, la comunidad científica es ahora unánime en cuanto a la necesidad de reducir la producción de plástico. Sophie Duquesne, química y responsable científica del CNRS, asegura que “se ha demostrado que en Europa la cantidad de plástico recogido para reciclar se ha duplicado en 15 años, pero eso no significa que la producción haya disminuido”. “Si seguimos produciendo, seguimos creando residuos, y como no tenemos capacidad para reciclar, es un círculo sin fin. Así que el reciclaje es necesario, pero no es suficiente, y hay que hacer un esfuerzo para reducirlo”, agrega.

Las negociaciones para un tratado sobre los plásticos se reanudarán en Ginebra en agosto. Entonces veremos si los gobiernos se comprometen a reducir la producción de plástico, como desean muchos países como Francia, o si se limitan a reciclar, idea que defienden los países productores de petróleo.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más