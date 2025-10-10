El 26 de septiembre de 2025, un incendio en un centro de datos del Gobierno paralizó el país, bloqueando casi la totalidad de los sitios web de los servicios públicos. Dos semanas más tarde, el Ministerio del Interior anunció la pérdida definitiva de gran parte de los datos almacenados en esos mismos servidores informáticos, que quedaron calcinados en el incendio.

Con nuestro corresponsal en Seúl, Celio Fioretti

Corea del Sur, un país de alta tecnología… al menos esa era su reputación antes del terrible incendio del centro de datos del Gobierno surcoreano. Tras dos semanas de trabajo de recuperación, las autoridades confirman que se han perdido definitivamente 858 terabytes de datos. Esto equivale a ocho años de trabajo de los funcionarios surcoreanos que, desde 2017, almacenaban sus documentos en la plataforma gubernamental G-Drive. ¡Y que no tenían copia de seguridad!

Las administraciones en cámara lenta

Además de estos documentos perdidos, los sitios web de los servicios públicos siguen sin funcionar, como explica el Ministerio del Interior: “La situación actual es la siguiente: de los 709 sistemas afectados por la avería, se ha podido restablecer el 27 %”. Las administraciones llevan dos semanas funcionando con lentitud y la situación debería prolongarse, según anuncia el ministerio.

“Presentamos nuestras más sinceras disculpas por las molestias causadas por esta avería. La instalación de los nuevos sistemas debería llevar unas dos semanas más”, indica el Gobierno.

No se ha aprendido la lección de Kakao

Un accidente similar afectó al gigante digital coreano Kakao en 2022, que tampoco disponía de un servidor de respaldo cuando se produjo un incendio. Una lección que, al parecer, el Gobierno surcoreano no ha aprendido.

