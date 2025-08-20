En Corea del Sur, el Gobierno está considerando trasladar al lunes algunos de los días festivos cuya fecha no es fija. El objetivo es crear más fines de semana largos. Según un informe encargado por el Estado, los fines de semana de tres días serían beneficiosos para la economía, ya que fomentan el consumo.

Con Célio Fioretti, corresponsal de RFI en Seúl

Un fin de semana largo obligatorio, algo difícil de imaginar en uno de los países donde más horas se trabaja, entre 40 y 50 a la semana. Según un estudio encargado por el Gobierno surcoreano, estos fines de semana largos podrían reportar cerca de 3.600 millones de euros de ingresos al fomentar el consumo, especialmente en el sector hotelero y de la restauración.

Una oportunidad para esta joven asalariada: “Para los viajeros o los asalariados, sin duda se convertirá en un ‘súper fin de semana largo’ para irse de vacaciones, por ejemplo”.

Un fin de semana largo estupendo, pero que preocupa a algunos, como a este ejecutivo de una gran empresa: “Es cierto que podría apoyar el consumo, pero no creo que las empresas estén realmente entusiasmadas. Pero bueno, para el consumo turístico en las regiones y ciudades turísticas, sí, sin duda será beneficioso. En cambio, en Seúl, si todo el mundo se va de viaje, los comerciantes saldrán perdiendo”, estima.

Otros, como este hombre de unos 50 años, preferiría otras soluciones: “Con la inflación actual, si realmente queremos consumir más, lo que necesitamos sobre todo son mejores salarios. Los días festivos y los fines de semana largos, ya lo pensaremos más adelante”.

El vecino Japón ya ha implantado este sistema para permitir fines de semana más largos y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

