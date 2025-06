04/06/2025 · 05:05 AM

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 4 de junio de 2025 marca los 36 años de la represión de la plaza de Tiananmen en Pekín, cuando el ejército chino reprimió sangrientamente las manifestaciones lanzadas durante varias semanas por la población para exigir reformas sociales y económicas. Se estima que miles de personas fueron asesinadas en la represión de 1989. Hoy, en China, es imposible hablar de este evento o conmemorarlo. En Taiwán y en el resto del mundo, sin embargo, el recuerdo no se desvanece.

Para el partido comunista chino, la represión asesina de las manifestaciones de Tiananmen en 1989 es un no-evento. Para éste, el país simplemente se protegió legítimamente contra un intento de insurrección. Y es así como la conmemoración de los eventos ocurridos hace tres décadas es imposible en China. Todo rastro de esta violencia está censurado en el internet chino. En las universidades, los estudiantes a menudo ni siquiera han oído hablar de ello.

Hasta 2020, en Hong Kong, se celebraban vigilias anuales el 4 de junio. Desaparecieron con la imposición, ese año, de la drástica ley de seguridad nacional, que permitió a Pekín arrestar a quienes quieren recordar esta triste memoria.

Este 4 de junio de 2025, el último lugar que organiza una conmemoración en el espacio sinófono es, por tanto, Taiwán, territorio que aparece como guardián de la memoria. Pero Taiwán está bajo la amenaza del ejército chino, así como en las redes. Una manera también, en definitiva, de hacer callar, en las mentes de más de 1,4 mil millones de personas, todo recuerdo de que una protesta libre y democrática es posible en el mundo chino.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Luchar, siempre, contra el régimen en el poder

Más allá de las fronteras chinas, la palabra es más libre sobre la masacre de Tiananmen, y la diáspora y los militantes marcarán, como cada año, esta fecha en homenaje a las víctimas. En lucha contra la censura y la autocensura que buscan borrar este recuerdo, los disidentes chinos no bajan los brazos.

Wang Dan es uno de ellos. Este antiguo líder estudiantil del movimiento pro-democracia de 1989, hoy director del Memorial del 4 de junio, ha abierto las puertas de un museo, que durante un tiempo estuvo basado en Nueva York, y que acaba de mudarse a Los Ángeles debido a los altos precios de los alquileres. Él se confía:

“Uno de los eventos que marca el 36º aniversario, es la apertura, el lunes 2 de junio en Los Ángeles, del Memorial del 4 de junio de 1989. Creo que, en el futuro, este museo no se limitará solamente al recuerdo. Queremos centrarnos más en la lucha contra los discursos del régimen. Nuestra esperanza es profundizar la reflexión sobre los movimientos sociales futuros en China. Contemplamos publicar, cada año, un informe que reunirá por escrito todos los debates sobre este tema. Estos debates son, a decir verdad, bastante numerosos. Pero no logran atraer la atención de los medios”.

"Estamos del lado correcto de la Historia"

Para Wang Dan, el espíritu de 1989, es aferrarse a la esperanza de un cambio. En Francia, otros, como él, comparten esta voluntad. En París, un pequeño grupo de disidentes y militantes se niega a que las víctimas de la masacre caigan en el olvido. Como cada año, una ceremonia está prevista en la plaza Édouard-Vaillant, donde una estela rinde homenaje a todos aquellos que lucharon por la libertad y la democracia.

Wu’er Kaixi era un líder emblemático de la Primavera de Pekín, hace 36 años. En fotos tomadas en la primavera de 1989, en Pekín, se lo ve rodeado de una multitud de estudiantes, todos en huelga de hambre para reclamar reformas democráticas. Poco después, los tanques aplastarían sangrientamente el movimiento. Algunos de los líderes fueron exfiltrados de la capital gracias a la operación Yellow Bird. Wu’er Kaixi fue parte de ellos. De paso por París, rindió homenaje a las víctimas de la masacre del 4 de junio de 1989 al micrófono de Hermine Roumilhac, de la redacción china de RFI:

“Si tuviera la oportunidad de decir algo a mis camaradas de la época, me inclinaría profundamente ante ellos y les diría que fue un honor haber combatido a su lado. Si me dirigiera a mí mismo hoy, cuando tenía 21 años en esa época, me diría que lo que hicimos fue completamente justo y que deberíamos estar orgullosos de ello. Estamos del lado correcto de la Historia. Treinta y seis años después, todavía es difícil demostrarlo. Pero un día, tendremos la prueba. Y la Historia nos lo probará”.

Hoy, Wu’er Kaixi continúa su combate contra el partido comunista chino, al que califica de “organización criminal”. Exiliado en Taiwán, no cesa de llamar a la comunidad internacional a elegir el camino de la confrontación con Pekín.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más