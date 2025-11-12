Claude Emmanuel Triomphe resultó herido gravemente en los atentados del 13M en París. Fue alcanzado por varios disparos en el pie, la pierna, la cadera y el brazo. Aunque aún conserva secuelas, tras varios meses hospitalizado sobrevivió. 10 años después, cuenta a RFI cómo esos atentados cambiaron su vida y cómo él trata ahora de cambiar la sociedad para que no algo así ni vuelva a suceder.

Claude Emmanuel Triumphe estaba sentado en al terraza de un bar el 13 de noviembre de 2015 cuando, como él díce, "las balas llegaron". Resultó herido por varios disparos en un pie, un brazo, una cadera y una pierna. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde logró subrevivir y recuperarse tras meses de esfuerzo, aunque tiene secuelas que le acompañan, y recuerdan lo ocurrido, cada día.

Una vez fuera del hospital, decidió cambiar de ciudad, para no tener que volver a recorrer el barrio en el que le hirieron, y de trabajo. Durante su recuperación, llegó a la conclusión de que este tipo cosas ocurren porque hay jovenes que al no verse aceptados, "caen en cosas radicales, ya sea dentro de la droga o la religión".

Por ello, decidió crear en Marsella una fundación, "Citizens Campus", donde atiende a jóvenes en riesgo de marginación para que recuperen su confianza y su voz, y puedan participar en la sociedad sin riesgo a ser olvidados.

En esta entrevista con RFI, Claude Emmanuel explica sus recuerdos del atentado, el proceso de reflexión que llevó a cabo durante su recuperación y cómo apoya ahora a la juventud a través de su fundación.

