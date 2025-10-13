Un alto tribunal británico comenzó este lunes un juicio a cinco automotrices por el escándalo mundial de los coches diésel trucados, un proceso cuyas conclusiones podrían imponerse a otros constructores en el país. Los franceses Renault y Peugeot-Citroën, el alemán Mercedes, el japonés Nissan y el estadounidense Ford son los grupos acusados en este juicio que durará tres meses ante el Tribunal Superior de Londres.

Es la mayor demanda colectiva de la historia jurídica británica. El juicio ha empezado hoy en el Tribunal Superior y durará 11 semanas. La primera fase se centra en la acusación de 220.000 conductores a cinco importantes fabricantes de automóviles de falsear las pruebas de emisiones.

Los cinco fabricantes son Peugeot-Citroën, Renault, Mercedes, Ford y Nissan. Todos ellos niegan las acusaciones. Pero, si encuentran indicios de ilegalidad, el juicio se extenderá a 1.600.000 de demandantes propietarios de vehículos y a 14 fabricantes.

El escándalo del ‘dieselgate’ explotó en 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos acusó a Volkswagen de instalar software conocido como dispositivos de desactivación en vehículos diésel para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno.

En 2020, hubo una demanda colectiva de 91.000 conductores contra Volkswagen aquí en el Tribunal Superior británico, que dictaminó que había infringido las normas europeas. Volkswagen llegó a un acuerdo extrajudicial para pagar 257 millones de dólares. En total ha pagado 37.000 millones de dólares por el escándalo, principalmente en Estados Unidos. Ahora se ha extendido al resto de marcas.

