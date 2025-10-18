China y Estados Unidos acordaron el sábado llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones comerciales la próxima semana para evitar otra escalada en la guerra arancelaria entre las mayores economías del mundo. Fox News publicó extractos de una entrevista con Trump en la que afirma que, finalmente, sí se encontrará con Xi en la cumbre de la APEC.

Ni a China ni a EE.UU. les interesa abrir una nueva guerra comercial. Es lo que queda claro después de que este sábado ambas partes acordaran una nueva ronda de negociaciones y se despejaran las dudas sobre la celebración del ecuentro entre Trump y Xi a finales de octubre en Corea del Sur.

La semana pasada, Pekín anunció restricciones a las exportaciones vinculadas a las tierras raras, metales clave para industrias como la tecnología y la defensa, lo que llevó al presidente estadounidense a amenazar con aplicar aranceles del 100% en represalia. El magnate republicano también había advertido con cancelar la esperada reunión con su homólogo chino al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En la última muestra de los esfuerzos por resolver la disputa, la prensa estatal china informó que el vice primer ministro He Lifeng y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mantuvieron "intercambios francos, profundos y constructivos" durante una llamada telefónica el sábado por la mañana. Ambas partes acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones comerciales "lo antes posible".

Bessent había acusado anteriormente a China de intentar perjudicar al resto del mundo endureciendo las restricciones sobre las tierras raras.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también participó en la videoconferencia, según un informe de la agencia estatal de noticias china Xinhua.

Horas antes de la llamada, Fox News publicó extractos de una entrevista con Trump en la que afirma que, finalmente, sí se encontrará con Xi en la cumbre de la APEC.

La videollamada de alto nivel se produjo mientras Washington intenta reunir el apoyo de sus aliados con el fin de responder a los nuevos controles exportadores de Pekín.

Por ahora, los ministros del G7 han acordado coordinar una respuesta a corto plazo y diversificar los proveedores, aseguró a la prensa en Washington el comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis.

