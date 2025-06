06/06/2025 · 08:26 AM

Mientras la demanda mundial de medicamentos para bajar de peso se dispara, China se apresta a aprobar su primer tratamiento de doble acción contra la obesidad desarrollado a nivel nacional. El medicamento, llamado Mazdutide, está a la espera de la autorización de comercialización tras el éxito de los ensayos clínicos locales de fase III, y podría lanzarse al mercado a lo largo de este año.

Por Clea Broadhurst, corresponsal de RFI en Pekín

El Mazdutide es el primer medicamento contra la obesidad desarrollado en China que combina dos objetivos hormonales: regular el apetito y mejorar el metabolismo. Acaba de completar con éxito un ensayo clínico de fase III en China. Los detalles de los ensayos clínicos se publicaron en línea en The New England Journal of Medicine en mayo de 2025. Ahora se espera la autorización para su comercialización, posiblemente a finales de año.

Los primeros resultados son muy prometedores: algunos pacientes han perdido más del 15 % de su peso corporal. Esto sitúa al Mazdutide al mismo nivel que los líderes mundiales del sector, lo que supone un verdadero punto de inflexión para un tratamiento desarrollado a nivel local.

China, muy preocupada

La obesidad está aumentando rápidamente en China, especialmente en las zonas urbanas. Disponer de un tratamiento nacional permitiría al país reducir su dependencia de los medicamentos importados, ampliar el acceso a la atención sanitaria para su población y demostrar su capacidad de innovación en el campo de la biotecnología.

Las previsiones indican que, para 2050, la mitad de la población adulta mundial podría tener sobrepeso u obesidad. Y China está en primera línea. Se habla de 630 millones de chinos potencialmente afectados. De ahí la importancia estratégica de un medicamento local.

Un avance notable en el tratamiento de la obesidad

La llegada de un nuevo actor como el Mazdutide podría cambiar las reglas del juego. Podría aliviar la presión sobre las cadenas de suministro, reducir los precios en un mercado muy tenso y ofrecer una alternativa a los países emergentes que tienen dificultades para acceder a los tratamientos actuales.

Este medicamento podría exportarse o utilizarse fuera de China. Si los datos de seguridad a largo plazo son sólidos y el proceso regulatorio avanza a nivel internacional, el Mazdutide podría convertirse en un actor de pleno derecho en la lucha mundial contra la obesidad, especialmente en los países donde los tratamientos actuales son inaccesibles desde el punto de vista financiero.

Un reto para la salud pública mundial

La obesidad es una crisis de salud pública mundial y los tratamientos eficaces siguen siendo escasos y costosos. Por lo tanto, si un actor como China entra en el mercado con un producto eficaz y más barato, esto puede cambiar las reglas del juego.

También podría acelerar la innovación, hacer que los tratamientos sean más accesibles y revolucionar un mercado hasta ahora dominado por unas pocas grandes empresas occidentales. La llegada del Mazdutide, si se confirma, podría marcar un punto de inflexión en la lucha mundial contra la obesidad.

