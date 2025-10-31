El rey Carlos III despojará de sus títulos y honores a su hermano, quien también deberá abandonar su residencia en Windsor, por sus vínculos con el financista y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció este jueves el palacio de Buckingham.

Era cuestión de tiempo que el rey tomara esta decisión por la presión que había contra la institución real por romper con el príncipe desde que hace diez días se publicaron las memorias de Virginia Giuffre, la esclava sexual de Jeffrey Epstein, que acusó a Andrés de tener relaciones sexuales con ella cuando era menor en tres ocasiones.

Historiadores y periodistas consideran que el rey debió haber dado este paso hace dos semanas. Se trata de una decisión histórica. La última vez que un príncipe británico fue despojado de su título fue en 1919, cuando Carlos Eduardo lo perdió después de luchar al lado de los alemanes en la Primera Guerra Mundial.

La decisión fue anunciada anoche en directo en la BBC, la televisión pública británica, en un famoso programa de debate en el que público hace preguntas a políticos y fue recibida con fuertes aplausos y vítores. Andrés será despojado del título de “príncipe” y del trato de “Su Alteza Real” y abandonará la mansión real de 30 habitaciones donde vivía gratis en Windsor.

"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrés Mountbatten Windsor", precisó el comunicado.

Se irá a vivir a la finca privada de la Casa Real en Sandringham con el resto de royals, pero seguirá sin pagar. La familia de Virginia Giuffre, que se suicidó hace seis meses, dice que no es suficiente y ha pedido una investigación oficial.

El rey Carlos y su esposa Camila "desean precisar que sus pensamientos y su más grande simpatía han estado y estarán con las víctimas y los sobrevivientes de todas las formas de abuso", dice el comunicado del palacio.

