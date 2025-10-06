Se ha descubierto alcohol adulterado en bares de Brasil. Los casos de intoxicación por metanol no dejan de aumentar desde hace una semana. Más de 120 casos sospechosos, once de ellos confirmados en laboratorio. La intoxicación puede ser mortal. Una situación que tiene en alerta a todo el país.

Con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Sarah Cozzolino.

Algunos comparan la situación con una nueva pandemia. La intoxicación tras beber alcohol adulterado puede provocar pérdida de visión e incluso la muerte. El ministro de Sanidad, Alexandre Padilha, advierte: “Por el momento, eviten consumir bebidas alcohólicas. Especialmente aquellas que se conservan en botellas con tapón de rosca. No se ha identificado ningún caso en latas”.

A raíz del escándalo, las ventas de vodka cayeron un 40 % en una semana. La mayoría de los casos se concentran en el estado de Sao Paulo, donde la policía ha cerrado varios bares. Ante la avalancha de información falsa en las redes sociales, el médico Drauzio Varella hace balance sobre esta sustancia altamente tóxica: “No se puede identificar a simple vista. Su olor es el mismo que el del alcohol, no tiene color, ningún signo que lo diferencie. Por desgracia, solo nos damos cuenta cuando aparecen los primeros síntomas”.

Sensación de resaca, dolor de estómago, problemas de visión. En caso de duda, se recomienda a los brasileños que acudan a urgencias. El Ministerio de Salud ha anunciado el suministro de antídotos: 12.000 ampollas de etanol y 2500 de fomepizol. Por el momento, no se ha comunicado ninguna pista concreta sobre el origen del escándalo. La policía federal está llevando a cabo una investigación.

