Una serie de ataques israelíes en Saná dejaron este 25 de septiembre al menos nueve muertos y 174 heridos, según un balance divulgado por los rebeldes hutíes, que el día anterior habían reivindicado un atentado en el sur de Israel.

Colaboradores de la AFP en esa ciudad oyeron explosiones y vieron columnas de humo elevándose desde tres zonas diferentes. Las autoridades acordonaron los lugares afectados, según uno de ellos.

El portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alasbahi, reportó en la red social X que el balance "ascendía ahora a nueve mártires y 174 heridos", luego de informar inicialmente de ocho muertos y 142 lesionados.

Precisó que rescatistas siguen buscando víctimas bajo los escombros.

El ejército de Israel anunció posteriormente que interceptó un proyectil lanzado desde Yemen, después de que las sirenas de alerta sonaran por la noche en el centro del país. Los hutíes confirmaron que habían atacado la región israelí de Jaffa con un misil hipersónico.

Poco antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, corroboró que su país llevó a cabo los bombardeos en Saná, luego de que el miércoles un ataque con drones hutíes dejara 22 heridos en el sur de su territorio.

Dijo que el ejército había "atacado varios campamentos militares, incluyendo uno del estado mayor hutí, eliminado a decenas de operativos terroristas hutíes y destruido almacenes de drones y armamentos".

El canal de televisión de los rebeldes proiraníes, Al-Masirah, reportó que un centro de detención que albergaba a prisioneros había sido alcanzado.

Una central eléctrica y dos barrios residenciales fueron blanco de los ataques, afirmó la cadena, al presentar fotos de edificios con las ventanas destruidas por las bombas.

El ataque ocurrió mientras Al-Massirah acababa de anunciar el inicio de la transmisión de un discurso del líder de los rebeldes, Abdelmalek al Huthi.

La ciudad costera israelí de Eilat, en el mar Rojo, fue alcanzada el miércoles por un dron disparado desde Yemen, informó el ejército israelí, y los servicios de emergencia reportaron 22 heridos, dos de ellos en estado grave.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque mortal del movimiento islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, sus aliados hutíes han multiplicado los lanzamientos de misiles y drones contra territorio israelí afirmando actuar en solidaridad con los palestinos.

