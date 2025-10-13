Los candidatos al balotaje presidencial en Bolivia, el senador centroderechista Rodrigo Paz y el exmandatario conservador Jorge Quiroga, urgieron el domingo a resolver la inflación y la falta de combustibles. "En el debate se escucharon propuestas, el tono fue respetuoso y hubo incluso algunas coincidencias", apunta nuestra corresponsal, Gabriel Orozco.

Paz de 58 años y Quiroga de 65, ganadores de la primera vuelta del pasado 17 de agosto, se vieron las caras en un único debate televisivo organizado por la justicia electoral, rumbo al balotaje del próximo domingo, el primero en la historia del país.

El senador Paz, hijo del exmandatario Jaime Paz (1989-1993), ganó de manera sorpresiva con el 32% de los votos.

Uno de los temas centrales del debate fue la crisis económica. El sistema bancario con grave carencia de dólares causa problemas a los importadores. También persiste la escasez de combustibles y la inflación interanual supera el 23%, una de las más altas de los últimos 17 años.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Quiroga insistió en la importancia de traer dólares a través de préstamos del Fondo Monetario Internacional como la salida para frenar la inflación.

"Sabemos la necesidad de que la inflación no te coma el bolsillo, de tener dólares para reestablecer la confianza", dijo Quiroga.

Paz, por su lado, prefiere buscar frenar la inflación con dinero que, según dice, sí hay en Bolivia: "O sea platita hay, el problema es cuando alguien quiere traer platita de afuera sin ordenar la casa", dijo.

Posible acuerdo entre los dos después de las elecciones

Con más momentos propositivos que de acusaciones, el debate fluyó incluso con coincidencias en los ámbitos de la justicia, la minería, los hidrocarburos, la explotación del litio y el fortalecimiento de las autonomías regionales, lo que, según el analista Franklin Pareja obliga a ambos candidatos a trabajar juntos por el país.

"Al ser dos personas que tienen una visión compartida en este aspecto, se prevé que, después de las elecciones, están obligados a sentarse y construir un acuerdo programático conjunto porque ninguno tendrá viabilidad de forma separada", sostiene Franklin Pareja.

El debate abarcó otros temas, como salud, educación, seguridad ciudadana, reformas a la Constitución y Evo Morales.

Desvincularse del ex presidente boliviano fue uno de los momentos más tensos del debate.

"Tú has recibido un perdonazo de Evo Morales con el decreto 3682″, dijo Rodrigo Paz, mientras que Tuto Quiroga respondió: "Qué pena Rodrigo Paz, no mientas más. He sido víctima del único juicio de responsabilidades que ha enfrentado un presidente, por explorar gas que es lo que ahora falta".

El encuentro se produjo el mismo día en que la empresa Ipsos Ciesmori difundió encuestas de votación. En el estudio, Quiroga figura primero con el 44,9% de intención de voto, frente a Paz con 36,5%. La misma empresa, hace dos semanas, le otorgó al expresidente 47% y al senador 39,3%.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más