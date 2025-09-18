La nueva ley señala que “la persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre, una vez cumplida la mayoría de edad”, que en Bolivia se establece en los 18 años.

Hasta ahora, el Código de Familia contemplaba una excepción que permitía que menores de 18 años contrajeran matrimonio con autorización de sus tutores o mediante una orden judicial.

Según un informe presentado el año pasado por la Defensoría del Pueblo, entre 2014 y 2023 se registraron 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años y 4.804 uniones de adolescentes de 16 y 17 años, todos ellos fueron posibles gracias al consentimiento de los padres de las menores de edad.

Este miércoles la Asamblea Legislativa puso fin a décadas de esta práctica. La nueva ley fue aprobada por diputados después de que lo hiciera hace cuatro meses la Cámara de Senadores.

“Con la ley se busca garantizar que esta población vulnerable viva plenamente su niñez, sin ser forzada a casarse por decisión de adultos o mediante orden judicial”, dijo la diputada Betty Yañiquez a los medios. (con AFP)

