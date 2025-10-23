Durante una velada organizada el 18 de octubre por un club de paracaidismo francés, algunos de los participantes se prestaron a un juego racista y macabro: personas vestidas con trajes del Ku Klux Klan simularon estrangular a sus compañeros, cuyos rostros estaban pintados de negro.

El sábado pasado, en el aeródromo de Brienne-le-Château (departamento francés de Aube), ocho participantes de una velada temática (héroes y villanos), organizada por un club de paracaidismo, protagonizaron una puesta en escena que no pasó desapercibida.

“Escalofriantemente realista”

Cinco de ellos se disfrazaron de miembros del Ku Klux Klan (sociedad secreta estadounidense, supremacista y terrorista), quemaron paletas y fingieron estrangular a los otros tres que tenían las caras pintadas de negro, una práctica llamada “blackface”.

“No hay lugar a dudas sobre esta escena, es un horror absoluto”, comentó Yves-Marie Guillaud, el presidente de la Federación Francesa de Paracaidismo (FFP), lamentando que nadie interviniera para poner fin a esta espantosa escena que él vio en un video que circuló en las redes sociales. “Decidí hacer todo lo que estaba en mi mano”, prosiguió.

En efecto, además de una prohibición de saltar a los nueve participantes (los ocho más el videógrafo) que se transmitió a todas las escuelas de Francia por un periodo de tres meses, los miembros serán convocados por el consejo disciplinario de la FFP. Paralelamente, se ha presentado una denuncia ante el fiscal de la República, en virtud del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, y el abogado de la FFP presentará una demanda con constitución de parte civil.

La escena, “escalofriantemente realista”, “fue preparada de antemano”, dijo la Federación Francesa de Paracaidismo en un comunicado en Facebook. “No es en absoluto un arrebato alcohólico”, subrayó.

Bomberos de París

Según las informaciones de Yves-Marie Guillaud, las tres personas con “caras negras” podrían pertenecer al cuerpo de bomberos de París (BSPP). Contactado por la AFP, el BSPP dijo que estos hechos “son objeto de una investigación interna, destinada a establecer con precisión la naturaleza y las responsabilidades”.

Los hechos concernirían, “en esta etapa, solo a dos protagonistas de la noche que estaban fuera de servicio y que, si se confirmaran los hechos, estarían sujetos a medidas disciplinarias ejemplares”, agregó. “Cualquier comportamiento contrario a la ética militar, los valores republicanos o el respeto a la dignidad humana está estrictamente prohibido y no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia”, insistió el BSPP.

En cuanto al departamento de Aube, propietario del aeródromo, dijo en un comunicado que estaba “examinando todas las posibilidades legales ante esta situación”.

“Blackface” evoca los espectáculos nacidos en la primera parte del siglo 19 en los Estados Unidos durante los cuales los blancos se ennegrecían la cara para burlarse de los negros. El Ku Klux Klan, una organización supremacista blanca, aterrorizó, torturó y mató a muchos afroamericanos en el sur de los Estados Unidos desde finales del siglo 19.

