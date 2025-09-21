El Festival de Biarritz abrió el sábado por la noche con la tradicional ceremonia de apertura, en presencia de grandes cineastas y músicos latinaomericanos. El director brasileño, Kléber Mendonça Filho recibió el "Abrazo de Honor", estatuilla honorífica por su trayectoria cinematográfica.

Será una semana en la que se proyectarán cientos de películas latinoamericanas en el corazón del pais vasco francés. Pero también se llevará a cabo una competencia en cortos, documentales y, largometrajes de ficción, 10 en esta categoría, en liza por El Abrazo, la recompensa cumbre de este festival.

Por primera vez el Festival Biarritz América Latina presentará una sección de cortometrajes hechos con teléfono celular, para hacer descubrir esa nueva herramienta de creación, innovadora y accesible.

La apertura del festival tuvo lugar el sábado por la noche, en presencia de numerosos artistas latinoamericanos. Sin duda, el momento más llamativo fue el que se reservó al cineasta brasileño, Kleber Mendonça Filho, quien fue homenajeado con un "Abrazo de honor", por el conjunto de su extraordinaria obra.

La ceremonia cerró con la proyección fuera de la competencia de su última película, "El Agente secreto", protagonizada por Walter Moura. La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes y desde entonces ha tenido un exitoso recorrido por festivales internacionales. Además, será la película que representará a Brasil en la carrera por los Oscar.

La competencia cinematográfica comenzará el domingo en distintas salas y teatros de Biarritz, y culminará el jueves 25 de septiembre con la gala de entrega de los premios.

