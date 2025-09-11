Los resultados de una encuesta realizada por el European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) muestran que Francia registra un descenso notable en todos los indicadores de consumo, situándose por debajo de la media europea. Entre 2015 y 2024, la disminución del uso de drogas entre los adolescentes ha sido uno de las más marcados del continente

Francia ha experimentado un retroceso muy señalado en cuanto al consumo de tabaco. Sólo un 20 % de los adolescentes de 16 años ha probado cigarrillos, y el consumo diario se ha desplomado del 16 % en 2015 al 3,1% en 2024, colocando a Francia entre los países con menor consumo, destaca el estudio.

En 2015 el 31% de los adolescentes franceses había probado el cannabis. En diez años ese porcentaje ha caído al 8,4% y el consumo mensual también cayó de 17 % a 4,3 %, alcanzando su nivel más bajo en 25 años. Una disminución espectacular que sitúa a Francia entre los menos consumidores.

Siete de cada diez adolescentes franceses ha probado el alcohol

El 68 % de los jóvenes franceses afirma que ha tenido alguna experiencia con el alcohol, con una ligera mayoría de chicas, un nivel que continúa siendo alto aunque el país sigue en el tercio inferior del consumo europeo.

La frecuencia del "consumo puntual elevado de alcohol (API)" también sigue siendo elevada, tanto en Francia (22 %) como en la mitad de los países que participaron en el estudio (30 %).

La encuesta ESPAD de 2024 fue realizada en 37 países europeos entre abril y junio del año pasado y sirve para analizar los hábitos de consumo de tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas en adolescentes de 16 años. En total participaron más de 113.000 jóvenes, incluidos 3.376 en Francia.

El consumo de otras drogas ilegales se reduce a la mitad

En cuanto a otras drogas ilícitas, el 3,9 % de los adolescentes franceses declaró haber probado alguna en 2024, por debajo de la media europea del 5 %. Esto supone una reducción a la mitad en una década. La cocaína encabeza la lista con el 1,7%, luego le siguen anfetaminas, crack y MDMA. (con AFP)

